به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه چهارشنبه در نشست مرکز نگهداری معلولان ذهنی بابل، از بخشهای مختلف این مجموعه بازدید و در جریان روند خدماترسانی به مددجویان قرار گرفت.
نماینده ولی فقیه در مازندران در این بازدید که با استقبال مدیرکل بهزیستی استان و مسئولان کانونهای خدمت رضوی همراه بود، ضمن تبریک ماه ذیالقعده و ایام منسوب به حضرت امام رضا (ع)، از تلاشهای بیوقفه دستاندرکاران این مرکز قدردانی کرد.
آیتالله محمدی لائینی با اشاره به پیشرفتهای شگرف علم پزشکی در جهان امروز، تصریح کرد: امروز با انجام آزمایشهای دقیق ژنتیکی در زمان ازدواج و دوران بارداری، میتوان از تولد بسیاری از کودکان دارای معلولیت پیشگیری کرد. این یک ضرورت انکارناپذیر است و خانوادهها باید نسبت به انجام این تستها اهتمام ویژه داشته باشند.
وی در ادامه، نگهداری از فرزندان معلول را یک امتحان الهی و فرصتی برای کسب صبر و پاداش اخروی دانست و اظهار داشت: مراقبت از فرزند سالم هنر نیست، آنچه هنر و آزمون بزرگ الهی محسوب میشود، صبوری و تابآوری خانوادههایی است که سالها با عشق و فداکاری از این عزیزان نگهداری میکنند.
نماینده ولی فقیه در استان با تأکید بر اینکه خانوادهها باید فرزندان معلول را هدیه و امانتی الهی بدانند، افزود: متأسفانه برخی خانوادهها حوصله نگهداری ندارند و فرزند خود را به آسایشگاه میسپارند، اما در مقابل، خانوادههای بسیاری هستند که با صبر و حوصلهای مثالزدنی از این عزیزان مراقبت میکنند.
آیتالله محمدی لائینی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم نوشیروانی، بنیانگذار این مرکز، از وضعیت مدیریتی، اخلاق حسنه کارکنان و نظافت عالی مجموعه تمجید کرد.
وی گفت: در این مرکز، حس مادری را در رفتار کارکنان به وضوح مشاهده کردم. مادریاران و خواهریاران این مرکز با جان و دل زحمت میکشند؛ شاید این عزیزان امروز متوجه زحمات شما نباشند، اما عدالت الهی هیچ تلاشی را بیپاسخ نمیگذارد و این خدمتها، ذخیره آخرت و مایه نجات شما در روز قیامت خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشکر از جامعه خیرین که نقش مهمی در اداره مرکز نوشیروانی دارند، به خانوادههای دارای فرزند سالم توصیه کرد: شکرانه نعمت داشتن فرزند سالم، تربیت دینی و اسلامی آنان و همچنین یاری رساندن به خانوادههای نیازمند و سازمان بهزیستی است.
