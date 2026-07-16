هاری سالانه جان ۵۹ هزار نفر را می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، از میان هزار و ۷۰۹ عامل بیماری‌زا، ۸۳۲ عامل معادل ۴۹ درصد از حیوانات به انسان منتقل می‌شود.

این بیماری‌ها که توسط عوامل مختلفی همچون باکتری‌ها، ویروس‌ها، انگل‌ها و قارچ‌ها ایجاد می‌شوند، یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه سلامت به شمار می‌روند و کنترل آنها نیازمند همکاری نزدیک بخش‌های بهداشت و دامپزشکی است.

بیماری‌های مشترک انسان و حیوان علاوه بر تهدید سلامت جامعه، خسارت‌های اقتصادی قابل توجهی نیز به صنعت دامپروری وارد می‌کنند و برخی از آنها مانند هاری، سیاه‌زخم، تب دره ریفت، تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو و طاعون، به دلیل احتمال همه‌گیری و مرگ‌ومیر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

بر اساس همین گزارش، هاری همچنان یکی از مرگبارترین بیماری‌های قابل انتقال از حیوان به انسان است، بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، سالانه بیش از ۵۹ هزار نفر در جهان بر اثر ابتلا به هاری جان خود را از دست می‌دهند.

در سال ۱۴۰۴، ۲۰ نفر در کشور به دلیل ابتلا به هاری فوت کردند.

در سال گذشته، تعداد ۴۴۵ هزار و ۴۸۶ مورد حیوان‌گزیدگی در کشور ثبت شد که برای تمامی افراد اقدامات پیشگیری از هاری انجام گرفت.

بر اساس همین گزازش، حدود ۶۰ درصد گزش‌ها در کشور توسط سگ رخ می‌دهد.