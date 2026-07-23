بیانیه وزارت خارجه آمریکا درباره احتمال لغو پروازها در منطقه 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای از شهروندان آمریکایی‌ ساکن خاورمیانه خواست تا خود را برای لغو تمامی پروازها و مسدود شدن حریم هوایی منطقه آماده کنند.

پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با نشریه آکسیوس گفت که به‌ طور جدی در حال بررسی ازسرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران است.

در حالی که ناظران و تحلیلگران مسائل سیاسی و حتی بازارهای بین المللی نیز اطمینان چندانی به تهدیدات و وعده های مذاکره و توافق که از سوی دونالد ترامپ مطرح می‌شود، از خود نشان نمی‌دهند؛ وی بار دیگر تهدیدات خود علیه ایران را تکرار کرده و مدعی شد که در حال بررسی آغاز حمله‌ای بزرگ‌تر از هر زمان دیگری علیه ایران است. وی گفت که در آستانه تصمیم‌گیری است و خود را برای این تصمیم آماده می‌کند.