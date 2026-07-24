به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، توافق هسته‌ای جدید آمریکا و عربستان که برای اجرایی شدن نیازمند تأیید کنگره آمریکاست، با انتقاد و نگرانی محافل سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی روبه‌رو شده است.

بر اساس این گزارش، نفتالی بنت نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی و آویگدور لیبرمن رهبر حزب جعلی «اسرائیل خانه ما» این توافق را تهدیدی برای امنیت رژیم صهیونیستی دانسته و هشدار داده‌اند که غنی‌سازی اورانیوم در عربستان می‌تواند به رقابت هسته‌ای در منطقه منجر شود. این افراد خواستار مخالفت تل‌آویو با این توافق و تلاش برای جلوگیری از تصویب آن در کنگره آمریکا شدند.

رویترز همچنین نوشت مقام‌های صهیونیستی امیدوار بودند هرگونه توافق هسته‌ای با عربستان در چارچوب عادی‌سازی روابط ریاض و رژیم تل‌آویو انجام شود.

درهمین حال، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد اجرای توافق هسته‌ای با عربستان منوط به پیوستن ریاض به توافق‌ موسوم به ابراهیم و عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی است؛ موضوعی که عربستان پیش‌تر تحقق آن را به تشکیل کشور مستقل فلسطین مشروط کرده بود.

وزیران انرژی آمریکا و عربستان نیز توافقنامه همکاری هسته‌ای غیرنظامی و پادمان‌های هسته‌ای را امضا کرده‌اند و این توافق برای بررسی به کنگره آمریکا ارسال خواهد شد.