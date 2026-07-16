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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶

تصاویری از لحظه اصابت پرتابه به برج کنترل ترافیک دریایی در چابهار

تصاویری از لحظه اصابت پرتابه به برج کنترل ترافیک دریایی در چابهار

چابهار- در این ویدیو لحظه اصابت پرتابه دشمن آمریکایی به برج کنترل ترافیک دریایی چابهار را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6889616

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