https://mehrnews.com/x3czvr ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶ کد مطلب 6889616 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶ تصاویری از لحظه اصابت پرتابه به برج کنترل ترافیک دریایی در چابهار چابهار- در این ویدیو لحظه اصابت پرتابه دشمن آمریکایی به برج کنترل ترافیک دریایی چابهار را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6889616 کپی شد مطالب مرتبط سواحل چابهار؛ پناهگاه امن لاکپشتهای دریایی در خطر انقراض صدای سه انفجار در چابهار حمله دشمن تروریستی آمریکایی به برج مراقبت دریایی چابهار برچسبها چابهار شهرستان کنارک انفجار
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