https://mehrnews.com/x3czHB ۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۰ کد مطلب 6890114 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۰ ایستادگی مردم چابهار در شرایط جنگی چابهار- مردم شهر چابهار در صد و سی و هفتمین شب از شهادت قائد امت اجتماع با شکوهی برگزار کردند. دریافت 55 MB کد مطلب 6890114 کپی شد مطالب مرتبط بیانیه نماینده ولی فقیه سیستان و بلوچستان در رابطه حملات دشمن آمریکایی تصاویری از لحظه اصابت پرتابه به برج کنترل ترافیک دریایی در چابهار سواحل چابهار؛ پناهگاه امن لاکپشتهای دریایی در خطر انقراض برچسبها چابهار تجمع مردمی سیستان و بلوچستان
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