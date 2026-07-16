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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵

سیاست بچه‌گانه ترامپ سوژه کارتون هنرمند برزیلی شد

سیاست بچه‌گانه ترامپ سوژه کارتون هنرمند برزیلی شد

«کینیو» هنرمند کاریکاتوریست برزیلی، طرح جدید کارتونی خود را به ترامپ و بازی‌های سیاسی او اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مارکوس دوسوزا با نام هنری «کینیو» هنرمند کاریکاتوریست برزیلی که در حوزه مقاومت فعال است، طرحی جدید درباره ترامپ منتشر کرده که در آن به سیاست‌های بچه‌گانه ترامپ خرده گرفته است.

کینیو، اهل شهر بلو هوریزونته از ایالت میناجرایس کشور برزیل است و حدود ۳۰ سال سابقه حرفه‌ای در کاریکاتور مطبوعاتی و هنری دارد. وی مقام‌های بسیاری در رویدادهای بین‌المللی کسب و تاکنون ۲ بار به ایران سفر کرده است. وی سال گذشته در پنجاه و دومین دوره سالانه کاریکاتور «پراسیکابا» برزیل توانسته جایزه بزرگ و اول را به صورت همزمان دریافت کند. به گفته این هنرمند برزیلی، هدفش از شرکت در رویدادهای بین‌المللی، دیده شدن آثارش در سطح جهانی است و بحث جایزه برایش اهمیت ندارد.

وی مقام اول را در رشته کارتون در مسابقه بین‌المللی «ترور آنلاین» به دست آورد و به عنوان داور در دوازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهران نیز حضور داشت که همزمان با اتفاقات دی ۱۴۰۴ و روزهای قطع اینترنت سراسری بود.

کد مطلب 6889619
آزاده فضلی

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    نظرات

    • علی انصاری معروف به علی نوری IR ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
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      سیاست نقاشی نیست که هرجا را خواستی با پاکن پاک کنی . سیاست عین سوارکاری بخوری زمین بلند شدن سخت است .

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