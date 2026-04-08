به گزارش خبرنگار مهر، پس از پذیرفتن آتش‌بس با پذیرش اصول کلی مورد نظر ایران، تعدادی از هنرمندان دست به قلم شدند و آثار گرافیکی خود را منتشر کردند.

کمال شرف هنرمند کاریکاتوریست اهل یمن، در همان دقایق اولیه کارتونی از ترامپ در حال غرق شدن پشت تریبون خود، با سه زبان انگلیسی، عربی و فارسی طراحی و منتشر کرد.

در میان هنرمندان خارجی همسو با ایران و مقاومت، می‌توان به مارکوس دوسوزا با نام هنری «کینیو» هنرمند کاریکاتوریست برزیلی اشاره کرد. وی نیز طرحی کارتونی با موضوع شکست ترامپ منتشر کرد.

محمدحسین نیرومند هنرمند باسابقه کارتونیست و طراح نیز پوستری از سوپرمن قبل و بعد از جنگ با ایران، منتشر کرد که با الهام از پوستر با موضوع جنگ سرد اثر رومن سیسلوویچ طراحی شده است.

همچنین، مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری طرحی را با عنوان «آتش بس لطفاً» به قلم ابوالفضل کریمی منتشر کرده است.