به گزارش خبرنگار مهر، رضا آقاعلیخانی، در نشست شورای تامین رباط کریم اظهار کرد: رسیدگی به مسائل و مطالبات مردم از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهرستان است و هیچ موضوعی که با زندگی و آرامش شهروندان ارتباط داشته باشد، نباید بدون پیگیری باقی بماند.

وی که رئیس شورای تأمین رباط‌کریم است افزود: موضوعات مرتبط با حوزه آب و برق شهرستان با حضور مسئولان ذی‌ربط به‌صورت دقیق بررسی شد و با توجه به اهمیت این مسائل، هماهنگی‌های لازم برای رفع مشکلات و تسریع در اجرای اقدامات مورد نیاز انجام گرفت.

فرماندار رباط‌کریم با تأکید بر تداوم پیگیری موضوعات زیرساختی و خدماتی، تصریح کرد: مدیریت شهرستان با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، مشکلات این حوزه را تا حصول نتیجه دنبال خواهد کرد و هدف اصلی، ارتقای کیفیت خدمات و پاسخگویی مناسب به مردم است.

آقاعلیخانی همچنین بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و گفت: حل مسائل شهرستان نیازمند پیگیری مستمر، اقدام به‌موقع و هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی است.

در پایان این نشست، پس از بررسی گزارش‌های دستگاه‌های متولی، تصمیمات لازم برای رفع مشکلات حوزه آب و برق و بهبود روند خدمت‌رسانی به شهروندان شهرستان رباط‌کریم اتخاذ شد.