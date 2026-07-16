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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۴

شرکت ۱۳ هزار لرستانی در آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته

شرکت ۱۳ هزار لرستانی در آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته

خرم‌آباد - رئیس دانشگاه لرستان از شرکت ۱۳ هزار و ۶۳۴ لرستانی در آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد دادستان ظهر امروز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به برگزاری آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ طی امروز پنج‌شنبه. فردا جمعه، اظهار داشت: در استان لرستان، تعداد ۱۳ هزار و ۶۳۴ نفر در آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ شرکت کرده‌اند.

وی گفت: از این تعداد، ۵۳ درصد داوطلبان کل استان یعنی هفت هزار و ۳۳۷ نفر بانوان هستند.

رئیس دانشگاه لرستان، ادامه داد: در مجموع کل حوزه‌های آزمون دانشگاه لرستان نیز، تعداد شش هزار و ۵۲۰ نفر داوطلب به رقابت می‌پردازند.

دادستان، گفت: تعداد سه هزار و ۵۵۴ نفر از داوطلبان حوزه‌های آزمون دانشگاه لرستان، معادل ۵۴ درصد، زن هستند.

کد مطلب 6889704

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