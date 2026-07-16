به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد دادستان ظهر امروز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به برگزاری آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ طی امروز پنج‌شنبه. فردا جمعه، اظهار داشت: در استان لرستان، تعداد ۱۳ هزار و ۶۳۴ نفر در آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ شرکت کرده‌اند.

وی گفت: از این تعداد، ۵۳ درصد داوطلبان کل استان یعنی هفت هزار و ۳۳۷ نفر بانوان هستند.

رئیس دانشگاه لرستان، ادامه داد: در مجموع کل حوزه‌های آزمون دانشگاه لرستان نیز، تعداد شش هزار و ۵۲۰ نفر داوطلب به رقابت می‌پردازند.

دادستان، گفت: تعداد سه هزار و ۵۵۴ نفر از داوطلبان حوزه‌های آزمون دانشگاه لرستان، معادل ۵۴ درصد، زن هستند.