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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به مهر:

طرح جبران افت یادگیری دانش‌آموزان از مردادماه اجرا می شود

طرح جبران افت یادگیری دانش‌آموزان از مردادماه اجرا می شود

تنکابن- وزیر آموزش و پرورش گفت: هیچ شیوه آموزشی جای آموزش حضوری را نمی‌گیرد و به همین دلیل، طرح‌های جبران افت یادگیری برای دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه از مردادماه در سراسر کشور اجرا می‌شود.

علیرضا کاظمی روز پنجشنبه در حاشیه بهره‌برداری از درمانگاه خیرساز فرهنگیان شهرستان تنکابن، در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر، با قدردانی از مشارکت خیران در توسعه زیرساخت‌های آموزشی و رفاهی فرهنگیان، اظهار کرد: امروز مجموعه‌هایی که به همت خیران و با همکاری مسئولان احداث و تکمیل شده‌اند، علاوه بر افتتاح، با برنامه‌ریزی برای تقویت و توسعه خدمات نیز همراه خواهند بود.

وی با اشاره به احکام فصل نوزدهم قانون برنامه هفتم پیشرفت افزود: در این فصل چهار محور اساسی برای نظام آموزشی پیش‌بینی شده که دو محور مهم آن تقویت نیروی انسانی و ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی است و پروژه‌هایی که امروز در غرب مازندران به بهره‌برداری رسید، در همین مسیر قرار دارد.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: بهره‌برداری از فضاهای پژوهشی و آموزشی، کیفیت نظام تعلیم و تربیت را ارتقا می‌دهد و در کنار آن، ایجاد امکانات رفاهی برای فرهنگیان نیز در حفظ و نگهداشت سرمایه انسانی آموزش و پرورش نقش مهمی دارد.

کاظمی با اشاره به ادامه برنامه‌های سفر خود به غرب مازندران گفت: افتتاح مدرسه خیرساز زهرا سعیدی و بازدید از مدرسه استثنایی شهرستان رامسر از دیگر برنامه‌های این سفر است و امیدواریم با همکاری مسئولان استانی، پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی از جمله مدرسه بیژن در شهرستان عباس‌آباد نیز هرچه سریع‌تر تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره افت تحصیلی ناشی از آموزش مجازی، اظهار کرد: سال گذشته به دلیل شرایط اضطراری ناشی از جنگ، ناچار شدیم بخشی از آموزش را به صورت مجازی دنبال کنیم و طبیعی است که هیچ آموزش مجازی و هیچ الگوی دیگری جای آموزش حضوری را نمی‌گیرد.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: به همین دلیل، برای جبران افت یادگیری دانش‌آموزان برنامه‌ریزی کرده‌ایم و دو طرح ملی در این زمینه در حال اجراست؛ طرح حامی برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی که از ابتدای مردادماه آغاز می‌شود و تمامی معلمان آن نیز تأمین شده‌اند و همچنین برنامه جبران و تقویت یادگیری برای دانش‌آموزان دوره متوسطه که مراحل اجرایی آن در حال انجام است.

کاظمی با تأکید بر نقش خانواده‌ها در موفقیت این برنامه‌ها افزود: اجرای این طرح‌ها بدون همراهی خانواده‌ها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. دانش‌آموزان نیازمند حمایت شناسایی شده‌اند و از خانواده‌ها، رسانه‌ها و همه مسئولان می‌خواهیم با آموزش و پرورش همراه باشند تا بتوانیم آثار آموزش مجازی را به حداقل برسانیم و کیفیت آموزش را ارتقا دهیم.

کد مطلب 6889731

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    نظرات

    • IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
      20 1
      پاسخ
      توی این دمای ۴۰ به بالا مطمئنید افت آموزشی جبران میشود آقای اندیشمند ؟
    • معلم IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
      1 6
      پاسخ
      بسیار هم عالی
    • معلم IR ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
      5 1
      پاسخ
      یعنی الان اوضاع برای اموزش حضوری،مناسبتر از بهار سال جاری است؟!!
    • ناشناس IR ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
      0 1
      پاسخ
      خیلی دیره
    • IR ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
      1 7
      پاسخ
      با سلام دوستان آموزش و یادگیری با ناز کردن و خنده میسر نمی شود تنها راه آموزش سخت گیری هر جهت می باشد نابرده رنج گنج میسر نمیشود

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