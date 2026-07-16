علیرضا کاظمی روز پنجشنبه در حاشیه بهره‌برداری از درمانگاه خیرساز فرهنگیان شهرستان تنکابن، در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر، با قدردانی از مشارکت خیران در توسعه زیرساخت‌های آموزشی و رفاهی فرهنگیان، اظهار کرد: امروز مجموعه‌هایی که به همت خیران و با همکاری مسئولان احداث و تکمیل شده‌اند، علاوه بر افتتاح، با برنامه‌ریزی برای تقویت و توسعه خدمات نیز همراه خواهند بود.

وی با اشاره به احکام فصل نوزدهم قانون برنامه هفتم پیشرفت افزود: در این فصل چهار محور اساسی برای نظام آموزشی پیش‌بینی شده که دو محور مهم آن تقویت نیروی انسانی و ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی است و پروژه‌هایی که امروز در غرب مازندران به بهره‌برداری رسید، در همین مسیر قرار دارد.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: بهره‌برداری از فضاهای پژوهشی و آموزشی، کیفیت نظام تعلیم و تربیت را ارتقا می‌دهد و در کنار آن، ایجاد امکانات رفاهی برای فرهنگیان نیز در حفظ و نگهداشت سرمایه انسانی آموزش و پرورش نقش مهمی دارد.

کاظمی با اشاره به ادامه برنامه‌های سفر خود به غرب مازندران گفت: افتتاح مدرسه خیرساز زهرا سعیدی و بازدید از مدرسه استثنایی شهرستان رامسر از دیگر برنامه‌های این سفر است و امیدواریم با همکاری مسئولان استانی، پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی از جمله مدرسه بیژن در شهرستان عباس‌آباد نیز هرچه سریع‌تر تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره افت تحصیلی ناشی از آموزش مجازی، اظهار کرد: سال گذشته به دلیل شرایط اضطراری ناشی از جنگ، ناچار شدیم بخشی از آموزش را به صورت مجازی دنبال کنیم و طبیعی است که هیچ آموزش مجازی و هیچ الگوی دیگری جای آموزش حضوری را نمی‌گیرد.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: به همین دلیل، برای جبران افت یادگیری دانش‌آموزان برنامه‌ریزی کرده‌ایم و دو طرح ملی در این زمینه در حال اجراست؛ طرح حامی برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی که از ابتدای مردادماه آغاز می‌شود و تمامی معلمان آن نیز تأمین شده‌اند و همچنین برنامه جبران و تقویت یادگیری برای دانش‌آموزان دوره متوسطه که مراحل اجرایی آن در حال انجام است.

کاظمی با تأکید بر نقش خانواده‌ها در موفقیت این برنامه‌ها افزود: اجرای این طرح‌ها بدون همراهی خانواده‌ها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. دانش‌آموزان نیازمند حمایت شناسایی شده‌اند و از خانواده‌ها، رسانه‌ها و همه مسئولان می‌خواهیم با آموزش و پرورش همراه باشند تا بتوانیم آثار آموزش مجازی را به حداقل برسانیم و کیفیت آموزش را ارتقا دهیم.