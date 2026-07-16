به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که کمبود منابع آبی، یکی از مهمترین چالشهای بخش کشاورزی خراسان جنوبی به شمار میرود، حرکت به سمت کشت گیاهان کمآببر و مقاوم به خشکی میتواند راهکاری مؤثر برای حفظ تولید و پایداری کشاورزی باشد.
گلرنگ یکی از گیاهانی است که به دلیل سازگاری بالا با شرایط اقلیمی خشک و نیمهخشک، ظرفیت توسعه در مناطق مختلف استان را دارد.
این گیاه روغنی که از گذشته در برخی مناطق کشور کشت میشود، علاوه بر نیاز آبی پایین، مقاومت قابل توجهی در برابر تنش خشکی دارد و میتواند جایگزینی مناسب برای برخی محصولات پرمصرف آبی باشد.
دانه گلرنگ به دلیل داشتن روغن باکیفیت، در صنایع روغنکشی کاربرد دارد و گلهای آن نیز در صنایع غذایی و رنگهای طبیعی مورد استفاده قرار میگیرد.
خراسان جنوبی با اقلیم گرم و خشک و محدودیت منابع آبی، نیازمند توسعه الگوی کشت متناسب با توانمندیهای طبیعی منطقه است و محصولاتی مانند گلرنگ میتوانند ضمن کاهش فشار بر منابع آب، فرصت جدیدی برای افزایش درآمد کشاورزان و تنوعبخشی به تولیدات کشاورزی ایجاد کنند.
کشت این محصول در شهرستان خوسف نمونهای از حرکت به سمت کشاورزی سازگار با اقلیم است. مسیری که میتواند در کنار بهرهگیری از دانش نوین کشاورزی، زمینه استمرار تولید در سرزمین کمآب خراسان جنوبی را فراهم کند.
برداشت ۵۰ تن گلرنگ از مزارع خوسف
مهدی خبیری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف در این خصوص به خبرنگاران گفت: امسال حدود ۲۵ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان خوسف به کشت گلرنگ اختصاص یافته و برداشت این محصول تا پایان تیرماه ادامه دارد.
وی افزود: پیشبینی میشود امسال حدود ۵۰ تن گلرنگ از مزارع شهرستان برداشت شود که به طور میانگین عملکرد این محصول در هر هکتار حدود دو تن است.
مدیر جهاد کشاورزی خوسف با اشاره به مزیتهای کشت گلرنگ در منطقه، بیان کرد: بذر این گیاه برای روغنکشی استفاده میشود و گلهای رنگی آن نیز در صنایع غذایی کاربرد دارد.
خبیری ادامه داد: محصول تولیدی کشاورزان در قالب قرارداد خرید تضمینی تحویل گرفته میشود و کشت این گیاه به دلیل نیاز آبی پایین و مقاومت بالا در برابر خشکی، برای کشاورزان منطقه مقرون به صرفه است.
وی بیان کرد: توسعه کشت محصولات کمآببر متناسب با شرایط اقلیمی خوسف، یکی از راهکارهای حفظ تولید کشاورزی در شرایط کمآبی به شمار میرود.
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