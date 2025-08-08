به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان در قرارگاه اربعین انتظامی استان که در مرز خسروی برگزار شد، اظهار داشت: پلیس از همان روز نخست با همه توان در میدان خدمت به زائران اربعین حضور داشت و این خدمت رسانی تا بازگشت آخرین زائر ادامه پیدا می‌کند.

وی افزود: به فضل الهی از آغاز همایش عظیم اربعین تاکنون همه کارها طبق برنامه پیش رفته و پلیس توانسته مدیریت خوبی در صحنه خدمت رسانی به زائران اربعین داشته باشد.

سردار حاجیان افزود: یکی از این اقدامات، مدیریت ترافیکی مسیرهای ترافیکی محل تردد زائران اربعین است که باعث شد تا شاهد حداقل ایستایی و روان سازی حجم بالای تردد خودروها باشیم.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش، حوادث ترافیکی بویژه واژگونی خودروها را خط قرمز پلیس عنوان کرد و گفت: پلیس‌های راه و راهور در صورت مشاهده رانندگان خسته اجازه تردد به آنها را تا زمانی که استراحت کافی نداشته باشند را نمی‌دهند.

وی همچنین با اشاره به کاهش سوانح ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه، یادآوری کرد: تین کاهش هم‌چنان باید ادامه پیدا کند و ان شالله امسال فوتی نداشته باشیم.

سردار حاجیان یادآوری کرد: در راستای رفاه حال زائران گرامی، ایستگاه‌های خواب زدایی در نقاط مختلفی از استان راه اندازی شده و از عموم زائران هم درخواست می‌شود در صورت خستگی حتماً در این ایستگاه‌ها و یا دیگر موکب ها توقف کرده و به استراحت بپردازند.

عالی‌ترین مقام انتظامی استان کرمانشاه در عین حال از آمادگی پلیس برای موج بازگشت زائران اربعین خبر داد و گفت: کم کم باید آماده بازگشت زوار حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام باشیم که برنامه ریزی های لازم در این خصوص انجام گرفته است.

وی گفت: تمهیدات انتظامی و ترافیکی لازم برای موج بازگشت زائران اندیشیده شده تا این عزیزان در امنیت و سلامت کامل به شهر و دیار خود بازگردند.

سردار حاجیان در پایان از زحمات و تلاش‌های مجاهدانه مدیران و نیروهای پلیس قدردانی کرد و گفت: همکاران پرتلاشم با نگاهی اعتقادی و با عشق به امام حسین علیه السلام در این مأموریت بزرگ حضور پیدا کرده و تلاش می‌کنند بهترین و شایسته‌ترین خدمات را به زوار ارائه کنند.