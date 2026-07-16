به گزارش خبرنگار مهر، حسین فتح‌آبادی،ظهر پنجشنبه، همزمان با روز تأمین اجتماعی، از پرداخت بیش از ۲۰ میلیارد تومان حق بیمه مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان تهران در سه‌ماهه نخست سال جاری خبر داد.

وی که معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران است، اظهار کرد: این نهاد با هدف توانمندسازی مددجویان، ایجاد درآمد پایدار و افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های اجتماعی، حق بیمه افراد تحت حمایت را به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند.

فتح‌آبادی افزود: هم‌اکنون سه هزار و ۱۲۶ نفر از مددجویان استان تهران تحت پوشش بیمه بازنشستگی و ازکارافتادگی سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند و از مزایایی همچون بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و خدمات درمانی بهره‌مند می‌شوند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران با اشاره به اینکه بانوان سرپرست خانوار ۴۴ تا ۴۹ سال مشمول این طرح هستند، تصریح کرد: پرداخت حق بیمه با هدف تأمین آینده مددجویان و بهره‌مندی آنان از مستمری بازنشستگی انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: طی سه سال گذشته هزار و ۸۶۶ نفر از مددجویان کمیته امداد استان تهران بازنشسته شده‌اند و در سال جاری نیز ۲۸۰ نفر دیگر در آستانه بازنشستگی قرار دارند.

فتح‌آبادی در پایان، تحقق عدالت اجتماعی، ایجاد درآمد پایدار، کاهش فقر و افزایش خوداتکایی مددجویان را از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای این طرح عنوان کرد.