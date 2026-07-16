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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۴

۹ هزار لیتر سوخت غیرمجاز در نایین کشف شد

۹ هزار لیتر سوخت غیرمجاز در نایین کشف شد

نائین_فرمانده انتظامی شهرستان نایین از کشف بیش از ۹ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع در بازرسی مأموران انتظامی از ۴ دستگاه کامیون خبرداد.

سرهنگ حسن براهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای مقابله با حمل و نگهداری سوخت به صورت غیر مجاز و خارج از شبکه قانونی توزیع، مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان نایین حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به ۴ دستگاه کامیون مشکوک و برای بررسی آن ها را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به بازرسی از این خودروها پرداخته و موفق شدند ۹ هزار و ۹۲۰ لیتر سوخت از نوع گازوئیل که به صورت غیرقانونی و خارج از شبکه توزیع حمل می‌شد را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان نایین تصریح کرد: در این خصوص ۴ دستگاه کامیون توقیف و ۴متهم نیز شناسایی که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6889867

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