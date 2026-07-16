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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۸

تاج: عملکرد تیم ملی در جام جهانی رضایت‌بخش بود

تاج: عملکرد تیم ملی در جام جهانی رضایت‌بخش بود

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به بررسی عملکرد تیم ملی در نشست با وزیر ورزش، گفت: عملکرد فدراسیون در جام جهانی رضایت‌بخش ارزیابی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، گفت: امروز در نشستی سه‌ساعته با حضور وزیر ورزش و جوانان عملکرد فدراسیون فوتبال در جام جهانی در همه بخش‌ها مورد بررسی قرار گرفت و جمع‌بندی جلسه، رضایت از عملکرد فدراسیون بود.

وی افزود: در این نشست همه چالش‌های تیم ملی از جمله مشکلات مربوط به صدور ویزا، اعزام شرایط برگزاری اردو و اختلاف ساعت بررسی شد. اگر از ابتدا مشخص بود که تیم باید به تیخوانا برود امکان برپایی اردوی کامل ۱۰ روز زودتر در مکزیک فراهم می‌شد و بازیکنان از نظر تطبیق با اختلاف ۱۲ ساعته زمان شرایط بهتری پیدا می‌کردند.

رئیس فدراسیون فوتبال اظهار کرد: جمع‌بندی جلسه این بود که آمریکایی‌ها به بهترین شکل ممکن کارشکنی کردند و هر کاری که از دستشان برمی‌آمد انجام دادند. همچنین انتظار می‌رفت فیفا در برخی موارد ورود مؤثرتری داشته باشد که این اتفاق نیفتاد.

وی گفت: در بازی نخست به دلیل شرایط سفر و اختلاف ساعت، بازیکنان هنوز به وضعیت جدید عادت نکرده بودند، اما در مسابقات بعدی شرایط تیم بهتر شد. از سوی دیگر طبق مقررات محل اقامت تیم در مکزیک و محل برگزاری مسابقات در آمریکا بود که این موضوع نیز مشکلاتی را برای تیم ایجاد کرد.

تاج افزود: با وجود این شرایط، نتایج تیم ملی قابل قبول بود هرچند می‌توانست بهتر از این هم باشد. شانس نیز در برخی مسابقات با ما یار نبود و اگر برخی نتایج به شکل دیگری رقم می‌خورد امکان صعود تیم وجود داشت. با این حال معتقدم عملکرد تیم ملی رضایت‌بخش بود.

وی ادامه داد: وزیر ورزش نیز بر ضرورت برنامه‌ریزی برای جام ملت‌های آسیا تأکید کرد و از اقدامات انجام‌شده برای تیم ملی امید تقدیر شد. اکنون این تیم در اردوی ترکیه حضور دارد و امیدواریم با توجه بیشتر، زمینه موفقیت آن برای صعود به رقابت‌های آینده فراهم شود.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره عملکرد این فدراسیون نیز گفت: با توجه به گستردگی فعالیت‌ها سالانه حدود ۶ هزار و ۹۸۴ مسابقه به‌طور مستقیم توسط فدراسیون برگزار می‌شود و با احتساب مسابقات هیئت‌های فوتبال استان‌ها این تعداد به ۳۳۲ هزار و ۶۸ مسابقه در سال می‌رسد.

وی افزود: حجم فعالیت‌های فوتبال در کشور از مجموع بسیاری از فدراسیون‌های ورزشی بیشتر است و مدیریت این مجموعه گسترده نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است تا علاوه بر حفظ کمیت، کیفیت مسابقات نیز ارتقا پیدا کند.

کد مطلب 6889869

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