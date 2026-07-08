به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه چادرملو، در پی اعلام انصراف رسمی باشگاه گلگهر سیرجان از حضور در مسابقات آسیایی بعد از نامه رسمی فدراسیون فوتبال به کنفدراسیون فوتبال آسیا و معرفی چادرملو اردکان به عنوان نماینده ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ۲، باشگاه چادرملو اردکان لازم میداند برای تنویر افکار عمومی نکاتی را مطرح کند.
ابتدا باید بگوییم اهالی فوتبال بویژه طرفداران چادرملو در اردکان و استان یزد با وجود تلاشهای مجدانه رئیس محترم فدراسیون فوتبال، همچنان در انتظار شفافسازی درباره پاسخ رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا به نامه فدراسیون ایران مبنی بر معرفی چادرملو به عنوان نماینده سوم ایران در مسابقات آسیایی و پیگیریهای انجام شده برای اصلاح اقدام عجیب دبیرکل فدراسیون در معرفی تیم گلگهر سیرجان هستند.
درباره نامه منتشر شده باشگاه گل گهرسیرجان مبنی بر انصراف از حضور در مسابقات آسیایی نیز جای تعجب دارد باشگاهی که مدعی احترام به تصمیمات رسمی است، در نامه خود تصمیم مرجع قانونی را زیر سؤال میبرد.
در نامه باشگاه سیرجانی آمده است: «باشگاه گل گهر در ابتدای این ماجرا از طریق مسیری قانونی و بر مبنای جدول فریز شده لیگ برتر به عنوان نماینده ایران در سطح دوم مسابقات باشگاهی آسیا معرفی شده بود» سوال اینجاست که چرا دوستان ما در باشگاه گلگهر همچنان تاکید بر رتبه چهارم خود با یک امتیاز بیشتر نسبت به چادرملو دارند و اشارهای به برابر نبودن تعداد مسابقات و یک بازی بیشتر خود نمیکنند؟ مگر غیر از این است که همین نابرابری تعداد مسابقات، در نهایت رای به برگزاری تورنمنت سه جانبه داد؟ بماند که در موارد مشابه از جمله در دوران کرونا، کشورهای مختلف میانگین امتیازی را ملاک انتخاب تیمها قرار دادند و اگر همین تصمیم در لیگ برتر ایران نیز اتخاذ میشد، نماینده اردکان باید بدون نیاز به برگزاری تورنمنت سه جانبه به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی میشد. تورنمنتی که اعضای باشگاه گلگهر ابتدا آن را به رسمیت نشناخته و از عدم حضور قطعی صحبت کردند اما بعد از پیروزی چادرملو مقابل پرسپولیس، حاضر به شرکت در مسابقه نهایی شدند.
باشگاه چادرملو هیچگاه مدعی سهمیهای خارج از چارچوب مقررات نبوده و نه در تدوین آییننامهها نقشی داشته و نه در فرآیند تصمیمگیری فدراسیون دخالتی کرده است. معرفی چادرملو صرفاً بر اساس تعیین تیم برتر در زمین بازی و اعلام رسمی فدراسیون فوتبال صورت گرفته است.
مدیران باشگاه گل گهر در بخشی از نامه خود اعلام کردهاند که حتی در صورتی که AFC گل گهر را به عنوان نماینده ایران بپذیرد، از حضور در این رقابت انصراف میدهند اما در ادامه گفتهاند چنانچه کنفدراسیون فوتبال آسیا به صورت قطعی این باشگاه را به عنوان نماینده ایران معرفی کند و عدم حضور آن برای فدراسیون فوتبال و باشگاه تبعاتی در پی داشته باشد، گلگهر آمادگی دارد در چارچوب مصلحتاندیشی و صیانت از جایگاه فوتبال ایران در تصمیم خود بازنگری کند! در واقع همکاران ما در باشگاه سیرجانی هم از انصراف سخن گفتهاند و هم راه بازگشت را برای خود باز گذاشتهاند. اگر تصمیمی بر مبنای اصول اتخاذ شده است، چرا به آن تبصره و اما و اگر اضافه میشود؟
با این حال، پرسش اصلی متوجه فدراسیون فوتبال است؛ اگر مبنای معرفی گلگهر صحیح بوده، چرا آن تصمیم تغییر کرد؟ و اگر معرفی چادرملو بر اساس ضوابط قانونی انجام شده است، چرا فدراسیون تاکنون با شفافیت کامل مستندات و دلایل حقوقی این تصمیم را برای افکار عمومی منتشر نکرده است؟ سکوت و ابهام، تنها زمینهساز ایجاد اختلاف میان باشگاههاست. ایمان داریم که مسئولان ارشد فدراسیون فوتبال و جناب آقای مهدی تاج با توجه به کرسی خود در کنفدراسیون فوتبال آسیا و فرصت باقیمانده تا زمان قرعهکشی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ۲ میتوانند مشکل بوجود آمده را حل کرده و ابهامات را برطرف کنند.
با احترام برای باشگاه گلگهر، تأکید میکنیم که افتخار حضور در رقابتهای آسیایی را نه حاصل جنجال رسانهای، بلکه نتیجه کسب نتیجه در زمین بازی و تصمیم رسمی مرجع ذیصلاح دانسته و خود را نماینده شایسته فوتبال ایران میدانیم و در صورت حضور در رقابتهای آسیایی، تمام تلاش خود را برای حفظ شأن و اعتبار فوتبال کشور به کار خواهیم گرفت. برای باشگاه گلگهر سیرجان نیز در ادامه مسیر رقابتهای داخلی آرزوی موفقیت داریم.
نظر شما