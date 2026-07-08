به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه گلگهر سیرجان با ارسال نامهای رسمی به ریاست فدراسیون فوتبال مراتب احترام خود را به تصمیم معرفی چادرملو به عنوان نماینده ایران در فصل آینده لیگ قهرمانان سطح ۲ آسیا اعلام کرد.
متن این نامه به شرح زیر است:
ضمن عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت ایام خاکسپاری رهبر شهید انقلاب و قائد امت و با توجه به شرایط حساس ناشی از جنگ تحمیلی ناجوانمردانه دشمن آمریکایی صهیونی و پیامدهای آن بر جنبههایمختلف زندگی اجتماعی، فرهنگی و ورزشی کشور پیش از هر سخنی لازم است عنوان کنیم. باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان در شرایط کنونی کشور و در تمام مراحل فرآیند طولانی معرفی سهمیههای آسیایی همواره خود را ملزم به احترام به جایگاه فدراسیون فوتبال و تصمیمات نهادهای رسمی آن دانسته است. لذا آن چه در این نامه تقدیم میشود، از سر دل مشغولی نسبت به سرنوشتی است که برایاین باشگاه یعنی همان پیکرهای که سالها با تلاش و حمایت مجموعه صنعتی و معدنی گل گهر، کارگران شریف این مجموعه، هواداران، مدیران و بازیکنانش ساخته شده رقم خورده است.
همان گونه که مستحضرید بر اساس شواهد و مستندات موجود باشگاه گل گهر در ابتدای این ماجرا از طریق مسیری قانونی و بر مبنای جدول فریز شده لیگ برتر به عنوان نماینده ایران در سطح دوم مسابقات باشگاهی آسیا معرفی شده بود؛ همان معیاری که برای سهمیههای اول و دوم نیز به کار رفته بود.
با این حال با برگزاری تورنمنت سه جانبه گل گهر با وجود ابهاماتی که چه نسبت به مبنای این تصمیم و چه از منظر آمادگی فنی تیم پس از چهار ماه دوری از رقابت داشت، صرفاً از سر احترام به هواداران فوتبال ایران شرکت صنعتی و معدنی چادر ملو، باشگاه چادر ملو و برای آن که کوچک ترین شائبهای از گریز از رقابتمتوجه این باشگاه نشود در این مسابقه حضور یافت.
اکنون که فدراسیون فوتبال طی نامهای رسمی باشگاه چادر ملو اردکان را به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی کرده این باشگاه ضمن احترام کامل به این تصمیم ناگزیر از طرح این دغدغه است که بخشی از فضای رسانهای متأسفانه چنان شکل گرفته که گویی هرگونه پرسش درباره روند طی شده به معنای انکارحق چادر ملو است.
این تصویر بار سنگینی بر دوش باشگاه گل گهر گذاشته که تنها خواستار روشن شدنمبنای تصمیمی است که مستقیماً بر حقوق ورزشی آن اثر گذاشته. با این حال و پس از تأمل بسیار باشگاه گل گهر بر آن است که موضع نهایی و رسمی خود را به صراحت اعلام کند این باشگاه صرف نظر از تصمیمی که کنفدراسیون فوتبال آسیا در روزهای آینده اتخاذ خواهد کرد حتی در صورتی که AFC گل گهر را به عنوان نماینده ایران بپذیرد از حضور در این رقابت انصراف میدهد.
این تصمیم از سر بی میلی به حضور در آسیا یا کم اهمیت شمردن این افتخار نیست. این تصمیم واکنشی آگاهانه به فرآیندی است که طی آن ابهاماتی پیرامون حقوق این باشگاه شکل گرفت که امروز حتی اعاده احتمالی سهمیه نیز نمیتواند آن را جبران کند.
گل گهر ترجیح میدهد به جای پذیرفتن سهمیهای که در سایه این ابهام به دست میآید اصل ماجرا را برای افکار عمومی فوتبال ایران روشن نگاه دارد. باشگاه گل گهر یک بار دیگر با احترام تأکید می کند: مسئله این باشگاه هیچ گاه سهمیه نبوده است. مسئله اصل ثبات و برابری در اجرای مقررات بوده است. امیدواریم این نامه نه به عنوان گلایه بلکه به عنوان بازتاب صادقانه دغدغه باشگاهی تلقی شود که همواره کوشیده در چارچوب قانون و با احترام به همه طرفها حرکت کند.
لذا از جناب عالی و اعضای محترم هیات رئیسه تقاضامندیم این انصراف رسمی به عنوان سند موضع این باشگاه ثبت و به کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز اطلاع رسانی شود.
ذکر این نکته نیز ضروری است که باشگاه گل گهر با درک اهمیت منافع ملی و حیثیت فوتبال کشور در عرصه ی بین المللی اعلام میدارد چنانچه کنفدراسیون فوتبال آسیا بار دیگر و به صورت قطعی این باشگاه را به عنوان نماینده ایران معرفی کند و عدم حضور آن برای فدراسیون فوتبال و باشگاه تبعاتی در پی داشته باشد، گل گهر آمادگی دارد در چارچوب مصلحت اندیشی و صیانت از جایگاه فوتبال ایران در تصمیم خود بازنگری کند.
در پایان تاکید میکنیم باشگاه گل گهر همچون همیشه قدردان تلاشهای فدراسیون فوتبال برای رونق و ارتقای این ورزش محبوب در کشور بوده و امیدوار است این تجربه در آینده به تدوین رویههایی شفافتر برای تمامی باشگاهها بینجامد.
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