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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

رژیم جولانی حزب الله لبنان را «یک گروه شبه نظامی تروریستی» توصیف کرد

رژیم جولانی حزب الله لبنان را «یک گروه شبه نظامی تروریستی» توصیف کرد

تشکیلات موسوم به وزارت کشور رژیم جولانی در سوریه در بیانیه‌ای با طرح ادعا درباره خنثی کردن طرح قاچاق سلاح از عراق به سوریه و سپس لبنان، حزب الله را «گروهی شبه نظامی و تروریستی» خوانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الاخباریه، وزارت کشور رژیم جولانی در سوریه در یکی از بیانیه‌های خود، حزب الله لبنان را «یک گروه شبه ‌نظامی تروریستی» توصیف کرد.

وزارت کشور رژیم جولانی با صدور بیانیه ای مدعی شد که تلاش برای قاچاق محموله بزرگی از سلاح را در مرزهای عراق خنثی و این محموله را قبل از ورود به خاک سوریه ضبط کرده است.

بر اساس ادعای این وزارتخانه، محموله سلاح شامل موشک های دوربرد، موشک های ضد زره هوشمند و پهپاد بوده است.

وزارت کشور حکومت خودخوانده سوریه همچنین ادعا کرده است که این محموله آماده عبور از خاک سوریه برای انتقال به لبنان و رسیدن آن به دست «گروه شبه نظامی تروریستی حزب الله» بوده است.

تروریستی خوانده شدن حزب الله از سوی رژیم جولانی در حالی است که رئیس جمهور آمریکا تا کنون چند بار به تمایل خود برای استفاده از این رژیم برای مقابله با حزب الله لبنان اشاره کرده است.

کد مطلب 6889879

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    نظرات

    • یک ایرانی IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
      2 1
      پاسخ
      الجولانی چنانچه دست ازپاخطا کندوحمله به حزب الله را درسربپروراند بابرخوردشدیدمقاومت وایران مواجه خواهدشد؛ دقت داشته باشدکه موشکهای ما وپهبادهای ما به سوریه هم میرسد.

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