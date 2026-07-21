جدیدترین تحرکات نظامیان اسرائیلی در جنوب سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع محلی در استان قنیطره در جنوب سوریه اعلام کردند که گشت ‌های اسرائیلی، دوربین‌های حرارتی و سامانه‌ های نظارت و شناسایی در مناطق مرتفع نزدیک به خط آتش بس با سوریه نصب کردند.

این منابع اشاره کردند که نظامیان رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه به روستای الصمدانیه غربی در حومه قنیطره یورش بردند و سامانه نظارت و شناسایی را نصب کردند و سپس عقب نشینی کردند.

روز گذشته نیز نظامیان اسرائیلی به حومه قنیطره یورش بردند و یک ایست بازرسی برای بازرسی عابران برقرار کردند و به صورت همزمان پهپادهای اسرائیلی نیز در آسمان منطقه پرواز کردند.

منابع مذکور گفتند که نظامیان رژیم صهیونیستی شهروندان سوری را بازداشت و بازرسی کردند.

این تحولات در حالی است که استان ‌های قنیطره و درعا در جنوب سوریه هر از چند گاهی شاهد عملیات یورش نظامیان اسرائیلی هستند و حوادثی نظیر تیراندازی نیز در مناطق مرزی سوریه با فلسطین اشغالی رخ می ‌دهد.