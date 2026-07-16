به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل دهستانی، ظهر پنجشنبه در جریان مراسم بهرهبرداری از مجموعه ورزشی «خانه کشتی شهدای میناب ۱۶۸»، بر ضرورت تغییر نگرش در مدیریت ورزشی استان تأکید کرد.
وی با اشاره به همافزایی میان پیشکسوتان و مدیران، این فضا را سرآغازی برای تحولات مثبت در عرصه ورزش دانست.
دهستانی یکی از چالشهای بنیادین استان را نابرابری در دسترسی به امکانات ورزشی میان شهرستانها و محلات دانست.
وی تصریح کرد: مدیریت ورزشی با اتخاذ سیاست «تبعیض مثبت»، به دنبال جبران عقبماندگیهای تاریخی در توزیع تجهیزات و اماکن است.
وی افزود: برنامههای ما بر پایه سند آمایشی پایدار تدوین شده و اولویت اصلی، تقویت زیرساختها در مناطق محروم و حمایت گسترده از ورزش بانوان است تا عدالت ورزشی در تمامی نقاط استان جاری شود.
معاون استاندار با انتقاد از رویکردهایی که در گذشته باعث کمرنگ شدن رشتههای اصیل شده بود، از بازگشت به ریشههای ورزشی استان خبر داد.
وی با تأکید بر اینکه کشتی تنها یک رقابت قهرمانی نیست، گفت: هدف ما در یزد، پرورش قهرمانانی است که مظهر منش پهلوانی باشند. ما میخواهیم ورزشکاران یزدی در میادین بینالمللی، علاوه بر افتخارآفرینی، نماد اخلاق و جوانمردی باشند.
دهستانی از نقش حیاتی بخش خصوصی و مجموعههای صنعتی در قالب مسئولیتهای اجتماعی قدردانی کرد.
وی احداث این خانه کشتی را نمونهای موفق از همکاریهای مردمی و خیرخواهانه دانست که میتواند مسیر توسعه زیرساختهای ورزشی در سطح استان را هموار کند.
نظر شما