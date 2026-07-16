پیروزی ایران در مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی پیروزی همه امت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سید عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر جنبش انصار الله یمن درباره تازه ترین تحولات این کشور و منطقه سخنرانی کرد.

جهاد در راه خدا عامل پیروزی و درهم شکستن ظالمان است

رهبر انصارالله یمن در ابتدای این سخنرانی گفت: خداوند جهاد را راهی برای پیروزی، عزت و درهم شکستن ظالمان، متجاوزان، ظالمان و جنایتکاران قرار داد. جهاد در راه خدا سنت ثابتی در رسالت های الهی پیامبران الهی بوده است. در این زمانه با ظالم ترین ظالمان طول تاریخ مواجه هستیم. ظالمان امروز تلاش می کنند از آدمی برای خدمت به اهداف شیطانی خود سوء استفاده کنند و طمع ورزی های وحشتناک خود را محقق کنند.

آمریکا و اسرائیل منبع شرارت هستند و ثبات جهان را تهدید می کنند

وی تأکید کرد: آمریکا و اسرائیل و طرف هایی که در محور آنها می چرخند، منبع شرارتی هستند که ثبات جهانی را تهدید می کنند. آمریکا و اسرائیل از هدف قرار دادن ثبات جهانی از طریق غارت ثروت های ملت ها و جنگ ها دست برنداشته اند. در مقدمه انواع حملات صهیونیسم علیه امت اسلامی ما، جنگ نرم مفسدانه و گمراه کننده است. صهیونیسم از طریق جنگ نرم برای از بین بردن هویت انسان و تسلط کامل بر آن و به بردگی کشیدن آن تلاش می کند. صهیونیسم برای از بین بردن ملت ها، اشغال وطن هایشان، غارت ثروت هایشان و سوء استفاده از آنها تلاش می کند.

هدف طرح جعلی خاورمیانه جدید تسلط بر امت اسلامی است

رهبر انصارالله افزود: آمریکا و اسرائیل از طریق جنگ سخت برای کشتار جمعی می کوشند. آمریکا و اسرائیل در تمامی این چند دهه منبع جنگ ها، جنایتکاری ها، فتنه ها و توطئه ها بوده اند. توطئه های صهیونیسم یک روز در هدف قرار دادن امت اسلامی، کشورهای عربی و هدف قرار دادن امنیت و ثبات جهانی متوقف نشده است. در توطئه ها و فتنه ها در منطقه ما آمریکا، اسرائیل و جنبش صهیونیسم دست دارند. طرح صهیونیستی با عنوان «تغییر خاورمیانه و ایجاد اسرائیل بزرگ» برای تسلط بر این امت طراحی شده است. دشمنان به هیچ توافق، تفاهم یا قانون بین المللی احترام نمی گذارند و هیچ تعهدی ندارند.

برخی رژیم‌های عربی و اسلامی با دشمن همکاری می‌کنند

عبدالملک بدرالدین خاطرنشان کرد: منطق ترامپ کافر در افتخار وی به هدف قرار دادن شهرها و تمدن های منطقه و تهدید به کشتار ملت ها واضح و روشن است. جنبش صهیونیسم در آمریکا و اسرائیل و انگلیس شاخه هایی دارند که برای مصادره آزادی و عزت و کرامت ما و مباح شمردن ملت ها تلاش می کنند. مشکلی که رنج های امت را افزایش می دهد، نقش خرابکارانه، منفی و بد برخی از نظام های عربی و اسلامی است که با دشمنان همکاری می کنند. برخی نظام های عربی و اسلامی با دشمن در عرصه سیاسی، مالی، نظامی، امنیتی و رسانه ای برای هدف قرار دادن ملت های امتمان همکاری می کنند.

عربستان حرمت همسایگی را رعایت نکرد و به یمن تجاوز کرد

رهبر انصارالله یمن در ادامه سخنانش به تحولات اخیر منطق اشاره کرد و گفت: نقش عربستان به سمت همکاری با آمریکا و اسرائیل و انگلیس برای فتنه جویی در جهان اسلام پیش می رود تا به هر نوع موضع گروهی امت برای حمایت از آرمان فلسطین یا مقابله با طغیان آمریکا و اسرائیل ضربه بزند. ملت مسلمان و عزیز یمن از نقش خرابکارانه، ظالمانه و تجاوزکارانه عربستان رنج کشیده است. عربستان حرمت همسایگی را رعایت نکرد و با نظارت آمریکا و شراکت انگلیس، تجاوزگری ظالمانه ای علیه ملت ما آغاز کرد. حملات به ملت ما حدود 12 سال به طول انجامید بی آنکه توجیهی برای آن وجود داشته باشد. عربستان در حملات به ملت ما وحشیانه ترین جنایت ها را مرتکب شد و هزاران زن و کودک را کشت و هزاران تأسیسات و زیرساخت های اقتصادی و منازل را تخریب کرد.

نخستین ملتی که از نقش خرابکارانه عربستان زیان دید، ملت فلسطین است

وی اظهار داشت: نقش خرابکارانه و تجاوزگرانه عربستان در چارچوب وفاداری به آمریکا و اسرائیل و خدمت به طرح ها و برنامه های صهیونیسم برای هدف قرار دادن آزادگان امت است. عربستان از هر نوع توطئه ای که کشورهای امت مسلمان را از درون تجزیه کند، حمایت مالی می کند و همگان رنج کشیده اند و از این قضیه شکایت دارند. نخستین ملتی که از نقش خرابکارانه عربستان در داخل امت زیان دید، ملت فلسطین است. در نبرد طوفان الاقصی نقش خرابکارانه عربستان از طریق اقدام برای جلوگیری از هر نوع تحرک اسلامی و عربی در مقابل کشتار جمعی بروز یافت. نظام سعودی توانست مانع از هر نوع موضعی شود که در آن مسلمانان در کنار دولت ها و نظام هایشان برای قطع ارتباط با دشمن اسرائیلی در عرصه سیاسی و اقتصادی عمل کنند.

جنایت رژیم صهیونیستی در نوار غزه و کرانه باختری ادامه دارد

الحوثی با اشاره به تحولات نوار غزه خاطرنشان کرد: دشمن اسرائیلی به اشغال مناطق گسترده از نوار غزه ادامه می دهد درحالی که به موجب توافق باید به طور کامل از نوار غزه عقب نشینی کند. دشمن صراحتا اعلام کرده که برای اشغال 70 درصد از نوار غزه می کوشد. دشمن به خود حق می دهد که نوار غزه و جنوب لبنان را اشغال کند و بر مناطقی را که اشغال می کند، نام های مختلفی مانند مناطق امنیتی و .. بگذارد. دشمن به تخریب روستاها و شهرک ها و محله های مسکونی در غزه و لبنان افتخار می کند و به جنایت ویرانگری فراگیر ادامه می دهد. دشمن همه نشانه های حیات و همه زیرساخت های غیرنظامی و خدماتی را در غزه و لبنان هدف قرار می دهد.

وی تصریح کرد: دشمن به محاصره ملت فلسطین ادامه می دهد و بیشتر آنها در چادرهای فرسوده زندگی می کنند و در زمستان و تابستان رنج می برند. دشمن به اعمال محدودیت در زمینه ورود کمک های انسانی و مواد غذایی و نیازهای ضروری به نوار غزه ادامه می دهد. دشمن اسرائیلی همچنین مانع از خروج مسافران از نوار غزه برای درمان در خارج از این منطقه می شود. دشمن اسرائیلی آنچه در توافق آمده انکار می کند و حق انسانی ملت فلسطین را هم انکار می کند. هدف دشمن اسرائیلی اعمال فشار مستمر برای کوچاندن ساکنان نوار غزه و ملت فلسطین از وطن خود است. با توجه به تحولات منطقه، بسیاری درباره حقیقت اتفاق های روزانه در نوار غزه و سطح رنج های وحشتناک ملت فلسطین غفلت می ورزند.

رهبر انصارالله افزود: کاری که دشمن صهیونیست و اسرائیلی در کرانه باختری انجام می دهد، ادامه کوچاندن ظالمانه و ویرانی فراگیر است. دشمن اسرائیلی به کشتار و شکنجه اسرا در زندان های اسرائیل به وحشیانه ترین شکل ممکن ادامه می دهد. دشمن اسرائیلی به نقض حرمت مسجد الاقصی به شکل روزانه ادامه می دهد و برای تحقق گام های جدید در تقسیم زمانی و مکانی این مسجد تلاش می کند.

باید از موضع عظیم و شرافتمندانه ایران در حمایت از جبهه لبنان قدردانی شود

عبدالملک بدرالدین الحوثی در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت: نقش اصلی و مهم و حزب الله مقابله موثر با حملات اسرائیل است که مایه شرف امت، اسلام و همه مسلمانان است. موضع عظیم حزب الله با موضع حکومت لبنان و برخی نظام های عربی به خصوص نظام سعودی، از طریق خنجر زدن از پشت به حزب الله مواجه می شود. باید از موضع عظیم و شرافتمندانه ایران در حمایت از جبهه لبنان کاملا قدردانی شود. حکومت لبنان تلاش می کند که موضع شرافتمندانه ایران را انکار کند؛ درحالی که باید از آن به نفع لبنان استفاده کند. حکومت لبنان به سمت مسیر تسلیم شدن در برابر دشمن اسرائیلی و پاسخ مثبت دادن به دیکته های آن علیه منافع ملت لبنان پیش می رود. موضع ایران در حمایت از لبنان در یادداشت تفاهم مسیر درستی است که نتیجه دردناکی داشت.

پیروزی ایران در مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی پیروزی برای همه امت است

الحوثی تأکید کرد: وضعیت آمریکا هم مانند اسرائیل است که کاملا توافق ها را انکار می کند، عهدشکنی می کند و تعهدات واضح و روشن را کنار می گذارد. آمریکا به همراه اسرائیل، به جمهوری اسلامی ایران حمله کردند و می خواستند نظام را سرنگون و این کشور را تجزیه کنند. حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران در چارچوب هدف قرار دادن منطقه و اجرای طرح صهیونیسم بود. ثبات قدم ایران و پیروزی آن و موضعگیری عظیم و تأثیرگذاری بالا در مقابله با حملات آمریکا و اسرائیل، پیروزی برای همه امت بود. اگر دشمن آمریکایی و اسرائیلی و جنبش صهیونیسم می توانستند اهداف خود در ایران را محقق کنند، فورا به سمت گام هایی برای هدف قرار دادن ملت های منطقه پیش می رفتند.

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