تشییع میلیونی، پروژه تفرقه میان ایران و عراق را ناکام گذاشت

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: «سعید سیدین» سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در نجف اشرف، در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرگزاری مهر، با اشاره به برگزاری مراسم تشییع نمادین رهبر شهید انقلاب اسلامی در عراق، این رویداد را نماد همبستگی عمیق دو ملت ایران و عراق دانست و تأکید کرد: مشارکت گسترده مردم عراق در این مراسم، پاسخی عملی به همه تلاش‌هایی بود که طی دهه‌های گذشته برای ایجاد تفرقه میان دو ملت صورت گرفته است.



وی با اشاره به موج همبستگی مردم عراق پس از جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران و شهادت رهبر انقلاب اسلامی گفت: از نخستین روزهای این تحولات، هیئت‌های مختلف عشایری، دانشگاهی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی عراق با حضور در سرکنسولگری ایران در نجف، همبستگی خود را با جمهوری اسلامی اعلام کردند. همچنین در نجف اشرف و دیگر استان‌های عراق، تجمع‌ها و راهپیمایی‌های خودجوشی در حمایت از ایران برگزار شد که نشان‌دهنده عمق روابط دو ملت بود.



سرکنسول ایران در نجف افزود: درخواست‌های گسترده مردمی و عشایری برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در عراق و همچنین ابتکار بیش از ۱۰۰ نماینده پارلمان عراق برای ارائه درخواست رسمی در این زمینه، پس از انتقال به مسئولان جمهوری اسلامی، با موافقت تهران روبه‌رو شد.



وی ضمن قدردانی از ملت عراق، عشایر، علما، حوزه‌های علمیه، جریان‌های سیاسی و فرهنگی و همچنین دولت عراق برای همکاری در برگزاری این مراسم، از حمایت‌های آیت‌الله سید علی سیستانی و پیگیری‌های مستقیم نخست‌وزیر عراق و تلاش نهادهای امنیتی، خدماتی و اجرایی این کشور نیز تقدیر کرد.



سیدین با استناد به آمارهای رسمی اظهار داشت: بیش از ۱۰ میلیون عراقی در این مراسم شرکت کردند؛ آماری که بیانگر عمق پیوندهای تاریخی، فرهنگی و سیاسی دو ملت است و شاید در تاریخ معاصر، نمونه‌ای از تشییع رهبر یک کشور در سرزمین کشوری دیگر با چنین مشارکت گسترده‌ای وجود نداشته باشد.



عراق؛ مهم‌ترین اولویت سیاست خارجی ایران



سرکنسول ایران در نجف با تأکید بر ویژگی‌های منحصربه‌فرد روابط تهران و بغداد گفت: روابط ایران و عراق صرفاً به مناسبات دیپلماتیک محدود نمی‌شود، بلکه بر پایه اشتراکات تاریخی، فرهنگی، جغرافیایی، مذهبی و اجتماعی استوار است و همین موضوع، این روابط را به یک رابطه راهبردی تبدیل کرده است.



وی افزود: ایران و عراق از ظرفیت‌های گسترده‌ای برخوردارند و در صورت توسعه همکاری‌ها، می‌توانند به یکی از کانون‌های مهم قدرت در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شوند.



سیدین تصریح کرد: عراق در چارچوب راهبرد «حسن همجواری»، نخستین اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود؛ زیرا دو کشور دارای پیوندها و اشتراکات عمیقی هستند.



حضور آمریکا عامل اصلی بی‌ثباتی منطقه است



سرکنسول ایران در نجف، حضور نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی منطقه دانست و گفت: طی سال‌های گذشته، پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه بارها برای انجام عملیات علیه جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گرفته و این روند همچنان ادامه دارد.



وی تأکید کرد: کشورهای منطقه بدون نیاز به دخالت قدرت‌های خارجی، توانایی ایجاد امنیت، ثبات و توسعه را دارند.



سیدین با اشاره به نقش عراق در کاهش تنش‌های منطقه‌ای افزود: بغداد در نزدیک کردن دیدگاه‌های ایران و عربستان سعودی و نیز تلاش برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا نقش مؤثری ایفا کرده است.



وی در عین حال، سیاست‌های توسعه‌طلبانه آمریکا، نقض مکرر تعهدات از سوی واشنگتن و پروژه «اسرائیل بزرگ» را از عوامل تداوم بحران‌های منطقه دانست و تصریح کرد: ایران، عراق و دیگر کشورهای منطقه قادرند با همکاری یکدیگر، نظام امنیتی مستقلی را برای تأمین ثبات و شکوفایی منطقه ایجاد کنند.



اصول انقلاب اسلامی تغییر نخواهد کرد



سرکنسول ایران در نجف درباره آینده انقلاب اسلامی نیز گفت: انقلاب اسلامی همچنان بر همان اصول و مبانی بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره)، حرکت می‌کند و اصول استقلال، آزادی و نفی سلطه شرق و غرب همچنان ارکان سیاست جمهوری اسلامی خواهد بود.



وی با تأکید بر استمرار این مسیر اظهار داشت: مبانی و اصولی که امام خمینی(ره) پایه‌گذاری کردند و رهبر شهید انقلاب اسلامی طی دهه‌های گذشته آن را ادامه داد، در آینده نیز بدون تغییر دنبال خواهد شد.

سیدین در پایان با اشاره به تغییرات در رهبری جمهوری اسلامی گفت: رهبر جدید ما همان رهبر شهید است؛ با این تفاوت که حدود چهل سال جوان‌تر شده است. از این رو، مکتب، مسیر و سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران همچنان بر همان اصول و ثوابت راهبردی استوار خواهد بود.