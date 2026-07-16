جنبش حماس: تصمیم اسرائیل و کلمبیا برای ازسرگیری روابط محکوم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری قدس،‌ جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیه ای اعلام کرد توافق بین رژیم صهیونیستی و دولت آینده کلمبیا را که بر اساس آن، روابط دیپلماتیک بین دو طرف ازسرگرفته و سفارت کلمبیا در قدس اشغالی گشوده خواهد شد، به شدت محکوم می کنیم.

در ادامه بیانیه جنبش حماس آمده است: ما این موضوع را تصمیم غیرمسئولانه و تجاوز به حقوق ملتمان می دانیم. از دولت آینده کلمبیا می خواهیم فورا از این تصمیم خطرناک عقب نشینی کند. این تصمیم با قوانین بین الملل و قطعنامه های سازمان ملل مغایرت دارد.

حماس افزود: از دولت کلمبیا می خواهیم به دولت نتانیاهوی جنایتکار حمایت دیپلماتیک یا هر حمایت دیگری ارائه نکند، آن هم در شرایطی که انزوای بین المللی این دولت به سبب جنایت های بی سابقه اش علیه ملت فلسطین و همه ملت های منطقه در حال افزایش است.