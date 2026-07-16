به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا جنیدی عصر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده گردان امام حسین(ع) بردسکن که با حضور امام جمعه بردسکن، فرمانده لشکر عملیاتی مردمپایه ۵ نصر خراسان رضوی و معاون فرماندار برگزار شد، اظهار کرد: سپاه ناحیه بردسکن آمادگی کامل برای پشتیبانی و همافزایی با گردان امام حسین(ع) را دارد و از این پس همه ظرفیتهای موجود در راستای ارتقای مأموریتهای این گردان به کار گرفته خواهد شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بردسکن با بیان اینکه گردان امام حسین(ع) یک گردان رزمی و تخصصی است، افزود: این گردان علاوه بر انجام مأموریتهای نظامی، در حوزههای امنیتی نیز نقشآفرینی کرده و در مأموریتهای مختلف با آمادگی کامل ایفای نقش میکند.
وی با اشاره به حضور نیروهای این گردان در مأموریتهای اخیر، گفت: یکی از آخرین مأموریتهای مهم گردان امام حسین(ع)، مشارکت در برگزاری مراسم باشکوه و تاریخی تشییع «رهبر شهید ایران» بود که نیروهای این گردان در آن حضور مؤثر داشتند.
جنیدی همچنین با اشاره به پروژه احداث مقر گردان امام حسین(ع) خاطرنشان کرد: دو سال گذشته اعتباری برای ساخت مقر این گردان اختصاص یافت، اما به دلیل عدم جذب، این اعتبار برگشت خورد و انتظار میرود با حمایت مسئولان، زمینه تأمین مجدد اعتبارات و تکمیل این پروژه فراهم شود.
در ادامه این مراسم، حجتالاسلام جوان، مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در لشکر عملیاتی مردمپایه ۵ نصر خراسان رضوی، با اشاره به مراسم تشییع گسترده و کمنظیر رهبر شهید در ایران و عراق، اظهار کرد: این حضور عظیم مردمی نشاندهنده عمق پیوند مردم با آرمانهای انقلاب اسلامی و ولایت است.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در لشکر عملیاتی مردمپایه ۵ نصر خراسان رضوی تأکید کرد: همه ما وظیفه داریم رهرو اهداف متعالی نظام جمهوری اسلامی باشیم و آنچه رهبر شهید و فرزند خلف ایشان بر آن تأکید دارند، با اخلاص، بصیرت و عمل انقلابی دنبال و اجرا کنیم.
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