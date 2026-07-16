https://mehrnews.com/x3czFP ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۴ کد مطلب 6890027 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۴ اجتماع «همه خونخواهیم» در خیابان های منتهی به حرم امام رضا(ع) مشهد- اجتماع بزرگ «همه خونخواهیم» تجدید میثاق اجتماعات مردمی مشهد در خیابان های منتهی به حرم امام رضا(ع) برگزار شد. دریافت 12 MB کد مطلب 6890027 کپی شد مطالب مرتبط محفل بزرگداشت هفتمین شب تدفین رهبر شهید در حرم امام رضا(ع) فریاد انتقام مردم گناباد در یکصد و سی و هشتمین شب سپاه بردسکن آمادگی کامل برای همافزایی با گردان امام حسین(ع) را دارد نوای حماسه در خونخواهی رهبر شهید انقلاب در حرم امام رضا(ع) آمادگی دفاعی و حضور مردم، ضامن اقتدار جمهوری اسلامی است برچسبها رهبر شهید مشهد بیعت با رهبر انقلاب
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