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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۴

اجتماع «همه خونخواهیم» در خیابان های منتهی به حرم امام رضا(ع)

اجتماع «همه خونخواهیم» در خیابان های منتهی به حرم امام رضا(ع)

مشهد- اجتماع بزرگ «همه خونخواهیم» تجدید میثاق اجتماعات مردمی مشهد در خیابان های منتهی به حرم امام رضا(ع) برگزار شد.

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کد مطلب 6890027

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