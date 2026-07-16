سقوط وانت نیسان به کانال آب در گرگان ۸ مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۱۶:۲۵ روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه، گزارشی مبنی بر سقوط یک دستگاه وانت نیسان به کانال آب در ابتدای ورودی مرزنکلاته گرگان از سوی اورژانس به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان (EOC) اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات قرق شامل دو نیروی امدادی به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان با بیان اینکه در این حادثه هشت نفر مصدوم شدند، گفت: یک دختر ۱۱ ساله که از ناحیه صورت و کمر دچار آسیب شده بود، توسط آمبولانس هلال‌احمر به بیمارستان پنج‌آذر گرگان منتقل شد.

سلیمی ادامه داد: هفت مصدوم دیگر نیز توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

وی خاطرنشان کرد: عملیات امدادرسانی ساعت ۱۷:۵۳ با انتقال تمامی مصدومان و ایمن‌سازی صحنه حادثه به پایان رسید.