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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۳

امدادرسانی به ۴ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۱۰ نفر مصدوم شدند

امدادرسانی به ۴ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۱۰ نفر مصدوم شدند

سمنان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از امداد رسانی به چهار حادثه رانندگی طی شبانه روز گذشته در جاده‌های استان خبر داد و گفت: ۱۰ نفر طی این حوادث مصدوم شدند.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به چهار حادثه رانندگی طی شبانه روز گذشته در جاده های استان سمنان خبر داد و بیان کرد: این حوادث مصدومیت ۱۰ نفر را رقم زده است.

وی واژگونی ۲۰۶ کیلومتر ۲۹ محور دامغان به گلوگاه را یکی از حوادث فوق عنوان کرد و ادامه داد: به سه مصدوم حادثه امداد رسانی لازم انجام شده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان به تصادف سمند و نیسان کیلومتر ۱۷۲ محور سبزوار به میامی اشاره داشت و توضیح داد: سه مصدوم حادثه امدادهای لازم را دریافت کردند.

درخشان انحراف از جاده و برخورد با نیوجرسی زانتیا کیلومتر یک محور شهمیرزاد به مهدیشهر دیگر حادثه مهم رانندگی خواند و یادآور شد: سه نفر در این حادثه مصدوم شدند.

وی به حادثه تصادف پراید و دما کیلومتر ۱۳ محور ایوانکی به شریف آباد اشاره کرد و افزود: تنها مصدوم این حادثه راهی بیمارستان شد.

کد مطلب 6889667

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