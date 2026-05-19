  1. استانها
  2. البرز
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۰۶

فرمانده سپاه استان البرز:

ایران امروز به یکی از اضلاع اصلی هندسه قدرت جهان تبدیل شده است

سومین همایش «مدار امید» به همت معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه امام حسن مجتبی علیه‌السلام استان البرز و با حضور مدیران و فعالان روابط عمومی نواحی و اقشار سپاه استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر در این مراسم، سردار علیرضا حیدرنیا فرمانده سپاه امام حسن مجتبی علیه‌السلام استان البرز، ضمن تبریک هفته روابط عمومی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه و جهاد تبیین، از تلاش‌های فعالان رسانه‌ای و روابط عمومی به عنوان افسران جنگ روایت‌ها تقدیر کرد.

روابط عمومی، خط مقدم جهاد تبیین

سردار حیدرنیا با اشاره به اهمیت و جایگاه روابط عمومی در شرایط کنونی کشور، اظهار داشت: امروز در میدان نبرد ترکیبی و جنگ شناختی، روابط عمومی‌ها و فعالان رسانه‌ای در خط مقدم جهاد تبیین قرار دارند و نقش آنان در امیدآفرینی، تبیین دستاوردها و مقابله با تحریف‌های دشمن، نقشی بی‌بدیل و اثرگذار است.

وی افزود: شتاب روزافزون فناوری‌های ارتباطی و رسانه‌ای، مسئولیت فعالان این عرصه را دوچندان کرده و امروز روایت صحیح، به‌موقع و مؤثر از میدان، مکمل قدرت دفاعی و امنیتی کشور محسوب می‌شود.

قدرت رسانه کمتر از قدرت میدان نیست

فرمانده سپاه استان البرز با تاکید بر جایگاه رسانه در تحولات جهانی، تصریح کرد: قدرت رسانه کمتر از قدرت میدان نیست؛ چراکه امروز مدیریت افکار عمومی و روایت‌سازی، بخش مهمی از نبرد میان جبهه حق و باطل را تشکیل می‌دهد.

وی خاطر نشان کرد: دشمنان انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از تمام ظرفیت رسانه‌ای و عملیات روانی، تلاش دارند ذهن و ادراک ملت‌ها را مدیریت کنند، اما ملت ایران با بصیرت و حضور آگاهانه خود، بسیاری از محاسبات دشمن را برهم زده است.

جمهوری اسلامی ایران تسلیم نخواهد شد

سردار حیدرنیا با اشاره به تحولات منطقه و شکست راهبردهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، گفت: برای بقا در نظم فعلی جهان باید قدرتمند، مقاوم و استوار بود؛ چراکه قدرت‌های ضعیف یا تسلیم می‌شوند یا محکوم به فنا هستند، اما جمهوری اسلامی ایران نه تسلیم خواهد شد و نه از میدان عقب‌نشینی می‌کند.

وی ادامه داد: امروز جمهوری اسلامی ایران به یکی از اضلاع اصلی هندسه قدرت در دنیا تبدیل شده و دشمنان به خوبی دریافته‌اند که ملت ایران در دفاع از امنیت ملی، آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت، هیچ‌گونه عقب‌نشینی نخواهد داشت.

حضور مردم، معادلات دشمن را برهم زد

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی علیه‌السلام استان البرز، حضور مردم در صحنه‌های مختلف را عامل اصلی اقتدار کشور دانست و اظهار کرد: حضور حماسی مردم در میدان، حمایت از نیروهای مسلح، پشتیبانی از ولایت و ایستادگی در برابر هجمه‌های دشمن، همه معادلات استکبار جهانی را تغییر داده است.

وی افزود: دشمن تصور می‌کرد با فشارهای رسانه‌ای و جنگ ترکیبی می‌تواند مردم را از نظام و انقلاب جدا کند، اما ملت ایران بار دیگر نشان دادند که در میدان دفاع از انقلاب اسلامی و امنیت کشور، یکپارچه و مقتدر ایستاده‌اند.

مقابله با جنگ شناختی و رسانه‌های معاند

سردار حیدرنیا با اشاره به تلاش رسانه‌های معاند برای ایجاد اختلاف و دو قطبی‌سازی در جامعه، تاکید کرد: امروز دشمن تلاش می‌کند با جنگ شناختی، عملیات روانی و ایجاد شکاف‌های اجتماعی، انسجام ملی را هدف قرار دهد و در این مسیر رسانه‌های معاند و مزدور با تمام توان فعال هستند.

وی تصریح کرد: وظیفه فعالان رسانه‌ای و روابط عمومی‌ها، تقویت وحدت ملی، امیدآفرینی، تبیین دستاوردها و مقابله با روایت‌های تحریف‌شده دشمن است.

ضرورت تولید محتوا متناسب با نسل جوان

فرمانده سپاه استان البرز با تاکید بر لزوم بهره‌گیری از ابزارهای نوین رسانه‌ای، اظهار کرد: امروز باید متناسب با ذائقه نسل جوان و نوجوان محتوا تولید کرد و با استفاده از ظرفیت‌های جدید رسانه‌ای، پیام انقلاب اسلامی را به شیوه‌ای اثرگذار و اقناع‌کننده منتقل کرد.

وی افزود: استفاده از خلاقیت، ابتکار و فناوری‌های نوین در عرصه رسانه، ضرورتی انکارناپذیر در جنگ روایت‌ها است.

استان البرز، از استان‌های پیشرو در جهاد رسانه‌ای

سردار حیدرنیا با تجلیل از تلاش‌های روابط عمومی سپاه و بسیج استان البرز، گفت: همدلی، انسجام و اقدامات جهادی فعالان رسانه‌ای و روابط عمومی در استان، موجب شده این استان در عرصه جهاد تبیین، اطلاع‌رسانی و مقابله رسانه‌ای با دشمن، جزو استان‌های پیشرو و موفق کشور باشد.

وی از تلاش‌های معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه استان و تمامی مدیران و فعالان این حوزه تقدیر کرد.

گرامیداشت یاد شهید سردار رمضانعلی چوبداری

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی علیه‌السلام استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید والامقام سردار رمضانعلی چوبداری، از اخلاص، روحیه جهادی و مجاهدت‌های رسانه‌ای این شهید بزرگوار یاد کرد.

