ایران امروز به یکی از اضلاع اصلی هندسه قدرت جهان تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر در این مراسم، سردار علیرضا حیدرنیا فرمانده سپاه امام حسن مجتبی علیهالسلام استان البرز، ضمن تبریک هفته روابط عمومی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه و جهاد تبیین، از تلاشهای فعالان رسانهای و روابط عمومی به عنوان افسران جنگ روایتها تقدیر کرد.
روابط عمومی، خط مقدم جهاد تبیین
سردار حیدرنیا با اشاره به اهمیت و جایگاه روابط عمومی در شرایط کنونی کشور، اظهار داشت: امروز در میدان نبرد ترکیبی و جنگ شناختی، روابط عمومیها و فعالان رسانهای در خط مقدم جهاد تبیین قرار دارند و نقش آنان در امیدآفرینی، تبیین دستاوردها و مقابله با تحریفهای دشمن، نقشی بیبدیل و اثرگذار است.
وی افزود: شتاب روزافزون فناوریهای ارتباطی و رسانهای، مسئولیت فعالان این عرصه را دوچندان کرده و امروز روایت صحیح، بهموقع و مؤثر از میدان، مکمل قدرت دفاعی و امنیتی کشور محسوب میشود.
قدرت رسانه کمتر از قدرت میدان نیست
فرمانده سپاه استان البرز با تاکید بر جایگاه رسانه در تحولات جهانی، تصریح کرد: قدرت رسانه کمتر از قدرت میدان نیست؛ چراکه امروز مدیریت افکار عمومی و روایتسازی، بخش مهمی از نبرد میان جبهه حق و باطل را تشکیل میدهد.
وی خاطر نشان کرد: دشمنان انقلاب اسلامی با بهرهگیری از تمام ظرفیت رسانهای و عملیات روانی، تلاش دارند ذهن و ادراک ملتها را مدیریت کنند، اما ملت ایران با بصیرت و حضور آگاهانه خود، بسیاری از محاسبات دشمن را برهم زده است.
جمهوری اسلامی ایران تسلیم نخواهد شد
سردار حیدرنیا با اشاره به تحولات منطقه و شکست راهبردهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، گفت: برای بقا در نظم فعلی جهان باید قدرتمند، مقاوم و استوار بود؛ چراکه قدرتهای ضعیف یا تسلیم میشوند یا محکوم به فنا هستند، اما جمهوری اسلامی ایران نه تسلیم خواهد شد و نه از میدان عقبنشینی میکند.
وی ادامه داد: امروز جمهوری اسلامی ایران به یکی از اضلاع اصلی هندسه قدرت در دنیا تبدیل شده و دشمنان به خوبی دریافتهاند که ملت ایران در دفاع از امنیت ملی، آرمانهای انقلاب اسلامی و ولایت، هیچگونه عقبنشینی نخواهد داشت.
حضور مردم، معادلات دشمن را برهم زد
فرمانده سپاه امام حسن مجتبی علیهالسلام استان البرز، حضور مردم در صحنههای مختلف را عامل اصلی اقتدار کشور دانست و اظهار کرد: حضور حماسی مردم در میدان، حمایت از نیروهای مسلح، پشتیبانی از ولایت و ایستادگی در برابر هجمههای دشمن، همه معادلات استکبار جهانی را تغییر داده است.
وی افزود: دشمن تصور میکرد با فشارهای رسانهای و جنگ ترکیبی میتواند مردم را از نظام و انقلاب جدا کند، اما ملت ایران بار دیگر نشان دادند که در میدان دفاع از انقلاب اسلامی و امنیت کشور، یکپارچه و مقتدر ایستادهاند.
مقابله با جنگ شناختی و رسانههای معاند
سردار حیدرنیا با اشاره به تلاش رسانههای معاند برای ایجاد اختلاف و دو قطبیسازی در جامعه، تاکید کرد: امروز دشمن تلاش میکند با جنگ شناختی، عملیات روانی و ایجاد شکافهای اجتماعی، انسجام ملی را هدف قرار دهد و در این مسیر رسانههای معاند و مزدور با تمام توان فعال هستند.
وی تصریح کرد: وظیفه فعالان رسانهای و روابط عمومیها، تقویت وحدت ملی، امیدآفرینی، تبیین دستاوردها و مقابله با روایتهای تحریفشده دشمن است.
ضرورت تولید محتوا متناسب با نسل جوان
فرمانده سپاه استان البرز با تاکید بر لزوم بهرهگیری از ابزارهای نوین رسانهای، اظهار کرد: امروز باید متناسب با ذائقه نسل جوان و نوجوان محتوا تولید کرد و با استفاده از ظرفیتهای جدید رسانهای، پیام انقلاب اسلامی را به شیوهای اثرگذار و اقناعکننده منتقل کرد.
وی افزود: استفاده از خلاقیت، ابتکار و فناوریهای نوین در عرصه رسانه، ضرورتی انکارناپذیر در جنگ روایتها است.
استان البرز، از استانهای پیشرو در جهاد رسانهای
سردار حیدرنیا با تجلیل از تلاشهای روابط عمومی سپاه و بسیج استان البرز، گفت: همدلی، انسجام و اقدامات جهادی فعالان رسانهای و روابط عمومی در استان، موجب شده این استان در عرصه جهاد تبیین، اطلاعرسانی و مقابله رسانهای با دشمن، جزو استانهای پیشرو و موفق کشور باشد.
وی از تلاشهای معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه استان و تمامی مدیران و فعالان این حوزه تقدیر کرد.
گرامیداشت یاد شهید سردار رمضانعلی چوبداری
فرمانده سپاه امام حسن مجتبی علیهالسلام استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید والامقام سردار رمضانعلی چوبداری، از اخلاص، روحیه جهادی و مجاهدتهای رسانهای این شهید بزرگوار یاد کرد.
فرمانده سپاه استان البرز:
ایران امروز به یکی از اضلاع اصلی هندسه قدرت جهان تبدیل شده است
سومین همایش «مدار امید» به همت معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه امام حسن مجتبی علیهالسلام استان البرز و با حضور مدیران و فعالان روابط عمومی نواحی و اقشار سپاه استان برگزار شد.
