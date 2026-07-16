به گزارش خبرنگار مهر، حسین تنگسیری شامگاه پنجشنبه در اجتماع بزرگ مردم ولایتمدار رشت در قرارگاه شهید نائینی، شامگاه پنجشنبه با اشاره به درس‌های ماندگار عاشورا و ایثارگری‌های پیشینیان اظهار کرد: امروز نبرد اصلی جنگ روایت‌ها است.

تنگسیری با تبیین فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت تنگه هرمز و خلیج فارس، این آبراه استراتژیک را گوهری فراتر از یک پهنه آبی توصیف کرد و گفت: امروز دنیا به خوبی دریافته است که تسلط بر این نقطه، بازدارندگی‌ای هم‌ارز قدرت‌های اتمی دارد؛ اتفاقی که با تدبیر حکیمانه رهبری و ایستادگی رزمندگان، برای جمهوری اسلامی رقم خورد.

وی با یادآوری حوادث تلخ تاریخی در دوران پهلوی و از دست رفتن یک میلیون کیلومتر از خاک کشور طی دو سلسله پادشاهی، افزود: انقلاب اسلامی به برکت خون شهیدان، جغرافیای هویتی ایران را احیا کرد و امروز ما نه تنها ذره‌ای از خاک کشور را پس نمی‌دهیم، بلکه در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که دشمنان جرات نزدیک شدن به آب‌های نیلگون خلیج فارس را ندارند.

تنگسیری از نحوه شهادت پدرش و دیگر همرزمانش در حادثه تروریستی اخیر روایت کرد و گفت: وقتی پیکر مطهر پدرم را در معراج شهدا دیدم، دستانی که بر اثر اصابت ترکش قطع شده بودند، در مشت گره خورده بودند؛ این یعنی پیام مقاومت تا آخرین لحظه حیات. امروز ما با این مشت‌های گره‌کرده به دشمن احمق می‌گوییم که از مرگ نمی‌ترسیم و خون پاک شهیدان، ما را از خاموشی به طوفان می‌رساند.

این فعال رسانه‌ای در پایان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی رزمندگان، کادر درمان و نیروهای مسلح، رسانه‌ها و خبرنگاران را نیز بخشی از این جهاد دانست و تصریح کرد: وظیفه ما در ترازوی تاریخ، ثبت و انعکاس درست حماسه‌هاست تا توطئه‌های روایتی دشمن، هرگز در ذهن نسل‌های آینده رسوخ نکند. خون شهیدان، فصل نوینی از آگاهی و غیرت را در جامعه رقم زده است که وظیفه سنگین اصحاب رسانه را دوچندان می‌کند.