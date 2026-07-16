https://mehrnews.com/x3czGX ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۴ کد مطلب 6890083 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۴ اجتماع باشکوه مردم ارومیه در موج ۱۳۷ شبهای اقتدار ملی ارومیه - مردم انقلابی ارومیه پنجشنبه شب نیز در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند. دریافت 21 MB کد مطلب 6890083 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع «همه خونخواهیم» در خیابان های منتهی به حرم امام رضا(ع) توسعه پایدار خوانسار بسته به آبادانی و توسعه متوازن روستاها است فرزند شهید تنگسیری: خون شهدا مردم را به صحنه میآورد بسته خبری شبانه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان برچسبها تجمع مردمی ارومیه بیعت با رهبر انقلاب
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