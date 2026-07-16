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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۴

اجتماع باشکوه مردم ارومیه در موج ۱۳۷ شب‌های اقتدار ملی

اجتماع باشکوه مردم ارومیه در موج ۱۳۷ شب‌های اقتدار ملی

ارومیه - مردم انقلابی ارومیه پنجشنبه شب نیز در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6890083

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