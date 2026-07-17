به گزارش خبرگزاری مهر، خبرها حاکی از وقوع انفجارهای شدید در تأسیسات و پایگاه‌های استقرار نظامیان آمریکایی در منطقه است.

در این راستا منابع خبری از شنیده شدن صدای چندین انفجار مهیب در پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن خبر می‌دهند.

گزارش ها همچنین از شنیده شدن انفجارهای شدید در پایگاه های امریکایی در کویت و مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین و نیز شلیک مستقیم به پایگاه الجفیر در مقر ناوگان پنجم آمریکا حکایت دارد.

همچنین خبرها حاکی از آن است که چندین انفجار، پایگاه های نیروهای آمریکایی در کویت را لرزانده است.

منابع عربی همچنین از شنیده شدن صدای چندین انفجار قوی در پایگاه های آمریکایی واقع در قطر خبر می‌دهند.

اگرچه هنوز جزئیات بیشتری از ابعاد دقیق این حوادث، عاملان احتمالی و میزان خسارات وارده منتشر نشده، اما این اتفاق بار دیگر ثابت کرد که حضور نامشروع نیروهای آمریکایی در منطقه، نه تنها ضامن امنیت نیست، بلکه خود به عامل اصلی تنش و هدف قرار گرفتن این نیروها تبدیل شده است.

این رخداد در حالی گزارش می‌شود که خشم عمومی در منطقه علیه سیاست‌های مداخله‌جویانه واشنگتن به شدت افزایش یافته است.

همچنین حضور نظامی آمریکا در کشورهای همسایه، همواره به عنوان بستری برای ناامنی و تنش در منطقه غرب آسیا شناخته می‌شود و کارشناسان نظامی معتقدند با ادامه این سیاست‌ها، پایگاه‌های آمریکا در تیررس واکنش‌های جریان‌های منطقه‌ای قرار گرفته است.

انتظار می‌رود طی ساعات آینده ابعاد دقیق‌تری از این وقایع روشن شود.