به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دان نیوز، محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان امروز شنبه در گفتگوی تلفنی با شیخ جراح جابر الاحمد الصباح وزیر امور خارجه کویت، بر لزوم کاهش تنش ها در غرب آسیا و اهمیت پایبندی به تعهدات مندرج در «یادداشت تفاهم اسلامآباد» (میان تهران و واشنگتن) تأکید کرد.
بر اساس اعلام وزارت خارجه پاکستان، طرفین درباره آخرین تحولات منطقه گفتگو کردند و وزیر امور خارجه کویت ضمن ابراز نگرانی جدی کشورش، ابراز امیدواری کرد که «همه طرفها خویشتنداری پیشه کنند و تفاهمنامه اسلامآباد بهطور کامل اجرایی شود».
وزارت امور خارجه پاکستان میافزاید: شیخ جراح وزیر امور خارجه کویت همچنین از نقش سازنده و میانجیگرانه پاکستان در ترویج گفتگو و ثبات منطقهای قدردانی کرد.
در بیانیه وزارت خارجه پاکستان در این خصوص اضافه شده است: معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه پاکستان بر نیاز فوری به کاهش تنشها، اهمیت احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشورها و این نکته تأکید کرد که حفظ صلح و امنیت منطقهای باید همچنان اولویت اصلی باشد.
بر اساس این بیانیه، محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان نیز بر اهمیت پایبندی به تعهدات آتشبس میان تهران و واشنگتن ذیل تفاهمنامه اسلام آباد و پرهیز از هرگونه اقدامی که بتواند موجب تشدید بیشتر تنشها شود، تأکید کرد.
این در حالیست که دو تجاوز پیشین و حملات پراکنده اخیر آمریکا به خاک ایران در میانه مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن رخ داد و به جهانیان اثبات کرد که واشنگتن هرگز به دنبال گفتگو نیست.
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