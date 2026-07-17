سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی نشان میدهد پس از فعالیت امواج کوتاه و نفوذ جریانات شمالی در روزهای گذشته، از امروز جمعه شرایط جوی گلستان به سمت پایداری میرود.
وی افزود: در روزهای گذشته به دلیل عبور امواج ناپایدار از تراز میانی جو، در برخی مناطق استان بهویژه نواحی کوهپایهای و کوهستانی شاهد رگبار و رعد و برق پراکنده، وزش باد نسبتاً شدید موقتی و در مناطق مستعد پدیده گرد و غبار بودیم.
جعفری ادامه داد: با خروج تدریجی این شرایط، از امروز جمعه تا روز دوشنبه هفته آینده، آسمان استان عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و جوی نسبتاً آرام در بیشتر مناطق گلستان حاکم میشود.
کارشناس هواشناسی گلستان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط پایدار جوی، پدیده قابل توجهی در روزهای آینده برای استان پیشبینی نمیشود و تغییرات دمایی نیز در محدوده معمول این فصل خواهد بود.
وی از شهروندان خواست برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و تغییرات احتمالی، اطلاعیهها و پیشبینیهای هواشناسی را دنبال کنند.
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