به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مرکز پیشبینی هواشناسی گلستان، مراوهتپه در شبانهروز گذشته با ثبت دمای ۳۹ درجه سانتیگراد، گرمترین شهر استان بود.
در مقابل، علیآباد با حداقل دمای ۲۴ درجه سانتیگراد، خنکترین نقطه گلستان در صبح پنجشنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ ثبت شد.
بر اساس این گزارش، حداقل دمای گرگان در صبح امروز ۲۷ درجه سانتیگراد اندازهگیری شده است.
همچنین حداقل دمای ثبتشده در سایر ایستگاههای هواشناسی استان شامل اینچهبرون، بندرگز، بندرترکمن و گنبدکاووس ۲۸ درجه، هاشمآباد و مینودشت ۲۷ درجه، مراوهتپه ۲۶ درجه و کلاله ۲۴ درجه سانتیگراد بوده است.
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