هشدار هواشناسی برای افزایش غبار و وزش باد شدید در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان ظهر پنجشنبه اعلام کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، از امروز تا شنبه، افزایش ابر و وقوع غبار محلی در اغلب نقاط استان کرمان، به‌ویژه در نواحی جنوبی و مرکزی، پیش‌بینی می‌شود.

همچنین روند افزایشی دما، به‌ ویژه در نیمه شمالی استان کرمان، تا روز شنبه ادامه خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، از روز یکشنبه با تشدید جریانات شمالی، شدت وزش باد در اکثر نقاط استان کرمان افزایش یافته و همراه با وزش بادهای نسبتاً شدید، غلظت گرد و غبار نیز افزایش خواهد یافت که این امر منجر به کاهش دید افقی خواهد شد.