خراسان رضوی تا دوشنبه به شدت گرم است؛دمای هوا در سرخس ۴۴درجه

به گزارش خبرگزاری مهر، سارا حکمی اظهار کرد: تا روز دوشنبه هفته پیش‌رو هوای گرم در سطح استان ماندگار است به طوری که دمای بیشینه روزانه در اغلب نقاط استان حدود ۴۰ درجه و در نواحی گرمسیر استان حدود ۴۵ درجه پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: همچنین افزایش سرعت وزش باد را با شدت و ضعف در سطح استان ادامه خواهد داشت که به‌ویژه در نواحی بادخیز گاهی شدید همراه با خیزش گردوخاک، کاهش میدان دید، کاهش کیفیت هوا و احتمال بروز خسارت خواهد بود.

وی ادامه داد: طی این مدت با توجه به جهت جریانات، انتقال گرد و خاک به نواحی مرکزی استان از جمله مشهد مقدس نیز دور از انتظار نیست.

حکمی بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته فریمان با ۱۵ درجه و سرخس با ۴۴ درجه به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین نقاط استان بوده‌اند و در همین مدت نوسانات دمایی مشهد بین ۲۵ و ۳۹ درجه بوده است.