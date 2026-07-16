مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای هفته آینده تا روز سه شنبه ۳۰ تیرماه، افزایش ۲ تا چهار درجهای دما در سطح استان پیشبینی میشود.
به گفته وی، افزایش دما و بی هنجاری گرما به ویژه در مناطق شمال و مرکز استان آران و بیدگل، اصفهان، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خمینی شهر، برخوار (دولت آباد)، لنجان، زواره، فلاورجان، کاشان، کبوتر آباد، کوهپایه، مهاباد، نجف آباد، ورزنه، خور و بیابانک، مورچه خورت، شاهین شهر و میمه محسوستر خواهد بود.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای هوای استان طی ۲۴ ساعت پیش رو تغییر محسوسی ندارد، گفت: امروز بادرود از توابع نطنز با بیشینه دمای ۴۵ درجه سلسیوس بالای صفر گرمترین نقطه استان است.
به گفته معتمدی، گرمترین و خنکترین دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز امروز بین ۴۰ و ۲۳ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.
وی خاطرنشان کرد: تا اواسط هفته آینده آسمان استان، صاف تا قسمتی ابری در ساعات عصر و شب وزش باد و در نواحی شمالی و شرقی گاهی خیزش گردوخاک موقتی پیشبینی میشود.
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