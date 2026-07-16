  1. استانها
  2. اصفهان
۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۳

گرما از اصفهان دست بردار نیست؛ افزایش تا ۴ درجه‌ای دما

گرما از اصفهان دست بردار نیست؛ افزایش تا ۴ درجه‌ای دما

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان از تداوم بی‌هنجاری گرما و افزایش تا ۴ درجه‌ای دما تا اواسط هفته پیش رو خبرداد.

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای هفته آینده تا روز سه‌ شنبه ۳۰ تیرماه، افزایش ۲ تا چهار درجه‌ای دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، افزایش دما و بی هنجاری گرما به ویژه در مناطق شمال و مرکز استان آران و بیدگل، اصفهان، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خمینی شهر، برخوار (دولت آباد)، لنجان، زواره، فلاورجان، کاشان، کبوتر آباد، کوهپایه، مهاباد، نجف آباد، ورزنه، خور و بیابانک، مورچه خورت، شاهین شهر و میمه محسوس‌تر خواهد بود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای هوای استان طی ۲۴ ساعت پیش رو تغییر محسوسی ندارد، گفت: امروز بادرود از توابع نطنز با بیشینه دمای ۴۵ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان است.

به گفته معتمدی، گرم‌ترین و خنک‌ترین دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز امروز بین ۴۰ و ۲۳ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

وی خاطرنشان کرد: تا اواسط هفته آینده آسمان استان، صاف تا قسمتی ابری در ساعات عصر و شب وزش باد و در نواحی شمالی و شرقی گاهی خیزش گردوخاک موقتی پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 6889776

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها