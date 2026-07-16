بهزیستی لامرد؛ از توسعه خدمات توانبخشی تا اشتغال و مسکن مددجویان

معصومه کاظم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گستره خدمات بهزیستی در شهرستان لامرد گفت: در حال حاضر سه هزار و ۳۱۸ پرونده فعال در حوزه توانبخشی در این شهرستان وجود دارد و خدمات تخصصی از طریق اداره بهزیستی لامرد و سه نمایندگی در اشکنان، علامرودشت و چاهورز به جامعه هدف ارائه می‌شود.

وی افزود: سه هزار و ۳۵۲ نفر از مددجویان تحت پوشش، مستمری ماهانه دریافت می‌کنند که مجموع پرداختی به آنان بیش از ۱۰۶ میلیارد و ۸۳ میلیون ریال در ماه است.

رئیس اداره بهزیستی لامرد با بیان اینکه حمایت از افراد دارای معلولیت در اولویت برنامه‌های این اداره قرار دارد، گفت: همزمان با افزایش ۹۰ درصدی حق پرستاری، ۵۴ فرد دارای ضایعه نخاعی از خردادماه امسال ماهانه ۸۰ میلیون ریال کمک‌هزینه دریافت می‌کنند و مابه‌التفاوت دو ماه نخست سال نیز به حساب آنان واریز شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، ۱۶۱ نفر از معلولان شدید و خیلی شدید نیز از کمک‌هزینه حق پرستاری و مددکاری بهره‌مند هستند.

پیشگیری، درمان و توانبخشی در دستور کار

کاظم‌زاده با اشاره به اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) اظهار کرد: ۱۳ تسهیلگر محلی در روستاهای شهرستان، خدماتی همچون شناسایی افراد دارای معلولیت، آموزش، پیگیری درمان، مناسب‌سازی، اشتغال و توزیع وسایل کمک‌توانبخشی را ارائه می‌کنند.



وی افزود: در قالب طرح مراقبت در منزل نیز ۲۸ نفر از افراد دارای معلولیت جسمی، ذهنی، شنوایی و بیماران روان مزمن، خدمات تخصصی دریافت می‌کنند.



رئیس اداره بهزیستی لامرد گفت: امسال یک‌هزار و ۶۹ نوزاد در طرح غربالگری شنوایی، پنج هزار و ۱۰۰ کودک زیر شش سال در برنامه پیشگیری از تنبلی چشم، ۴۷۰ کودک در غربالگری اضطراب و ۷۵ نفر نیز در مشاوره ژنتیک مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.



وی اضافه کرد: همچنین صدها نفر از نوجوانان، جوانان، خانواده‌ها و سالمندان در برنامه‌های آموزشی پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی آموزش دیده‌اند.

اشتغال، مسکن و حمایت‌های معیشتی

کاظم‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توانمندسازی مددجویان گفت: از ابتدای سال جاری ۳۱ نفر از مددجویان تسهیلات اشتغال دریافت کرده‌اند و برای ۱۸۱ نفر نیز مشوق‌های بیمه‌ای با اعتباری بیش از ۲۱ میلیارد ریال پرداخت شده است. همچنین ۱۰۹ نفر در دوره‌های آموزش و آماده‌سازی شغلی شرکت کرده‌اند.



وی تأمین مسکن را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی بهزیستی عنوان کرد و افزود: سال گذشته ۲۷ واحد مسکونی به مددجویان واگذار شد و اکنون نیز ۱۲۱ پرونده ساخت مسکن در مراحل مختلف اجرا قرار دارد.



به گفته رئیس اداره بهزیستی لامرد، تاکنون حدود ۶ میلیارد تومان کمک بلاعوض برای ساخت مسکن به مددجویان پرداخت شده و حدود ۷ میلیارد تومان دیگر نیز در مرحله پرداخت است.



وی همچنین از پرداخت کمک‌هزینه درمان به ۱۸۲ نفر، ایاب و ذهاب ۱۰۷ نفر، کمک‌هزینه تحصیلی ۹۳ نفر، مناسب‌سازی مسکن و خودرو برای ۱۰ نفر و تأمین وسایل کمک‌توانبخشی برای ۱۴۰ نفر خبر داد و گفت: برای تهیه این تجهیزات بیش از ۱۰ میلیارد و ۴۹۲ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

بهبودی ۲۱۶ نفر در مرکز ترک اعتیاد بهزیستی لامرد

کاظم‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات حوزه پیشگیری اشاره کرد و گفت: امسال ۵۳۶ یاری‌برگ مشاوره رایگان برای خانواده‌های نیازمند صادر شده است.



وی افزود: از ابتدای سال تاکنون ۲۱۷ نفر در مرکز اقامتی میان‌مدت ترک اعتیاد شهرستان پذیرش شده‌اند که ۲۱۶ نفر از آنان موفق به تکمیل فرآیند درمان و بهبودی شده‌اند.



رئیس اداره بهزیستی لامرد همچنین از ارائه خدمات حمایتی به ۷۸۶ خانوار زن سرپرست خانوار و ۶۲۷ فرزند تحت تکفل آنان خبر داد و گفت: ۲۶۸ دانش‌آموز و ۶۲ دانشجو از خدمات آموزشی بهره‌مند شدند، ۷۰ نفر با دریافت سرمایه کار وارد بازار کار شدند، ۲۷۷ زن و دختر تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفتند و صدها خانوار نیز از خدمات معیشتی، درمانی و حمایتی استفاده کردند.



کاظم‌زاده در پایان با قدردانی از مشارکت خیران، مؤسسات خیریه، دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها تصریح کرد: همراهی مردم و خیران در کنار اعتبارات دولتی، نقش مهمی در توسعه خدمات بهزیستی و ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف داشته است.