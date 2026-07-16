۱۱۸ واحد مسکن مددجویان بهزیستی استان سمنان به بهره برداری رسید

محمد نسیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افتتاح‌ واحدهای مسکونی همزمان با دومین روز از هفته گرامیداشت تأسیس سازمان بهزیستی در سمنان اظهار کرد: در راستای آیین طرح های بهزیستی ۱۱۸ واحد مسکونی ویژه جامعه هدف در استان سمنان نیز تکمیل و افتتاح شد.

وی با بیان اینکه تأمین مسکن یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی سازمان بهزیستی است، افزود: ۱۱۸ واحد مسکن مددجویان بهزیستی استان سمنان به بهره برداری رسیده است.

مدیر کل بهزیستی استان سمنان، ادامه داد: از مجموع این واحدها، ۸۴ واحد در شهرستان سمنان، ۲۴ واحد در شهرستان شاهرود و ۱۰ واحد در شهرستان مهدیشهر به بهره‌برداری رسیده است.

نسیمی با تأکید بر اینکه برخورداری از مسکن مناسب نقش مهمی در افزایش امنیت، آرامش و ثبات خانواده‌های تحت پوشش دارد، افزود: سازمان بهزیستی با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، خیران و نهادهای حمایتی تلاش می‌کند زمینه خانه‌دار شدن هرچه بیشتر مددجویان را فراهم کند.

وی ادامه داد: تأمین مسکن تنها ساخت یک واحد مسکونی نیست، بلکه اقدامی مؤثر در مسیر توانمندسازی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد امید در میان خانواده‌های تحت پوشش به شمار می‌رود.

مدیر کل بهزیستی استان سمنان با اشاره به اینکه اجرای طرح‌های مسکن مددجویی با رویکرد تحقق عدالت اجتماعی دنبال می‌شود، یادآور شد: بهزیستی استان سمنان می کوشد با توسعه همکاری‌های بین‌بخشی، روند اجرای پروژه‌های مسکن را شتاب ببخشد تا شمار بیشتری از مددجویان از نعمت سرپناه مناسب بهره‌مند شوند.

نسیمی خاطرنشان کرد: افتتاح این ۱۱۸ واحد مسکونی گامی ارزشمند در راستای حمایت از اقشار نیازمند، ارتقای رفاه اجتماعی و تحقق سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه تأمین مسکن جامعه هدف بهزیستی است.