۳۹۳ میلیارد تومان کمک مردمی و زکات در کهگیلویه و بویراحمد جذب شد

علیاصغر قلیپور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۳۹۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از محل صدقات، زکات، کمکهای مردمی و طرح اکرام ایتام در استان جذب شده است.
وی افزود: از این میزان، ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان صدقات، حدود ۴۵ میلیارد تومان زکات، ۲۵۵ میلیارد تومان کمکهای مردمی و ۸۷ میلیارد تومان نیز از محل حمایت حامیان ایتام و محسنین تأمین شده است.
مدیرکل کمیته امداد استان ادامه داد: هماکنون هفت هزار و ۷۳۳ فرزند یتیم و محسنین تحت حمایت قرار دارند که ۲۰ هزار و ۴۶ حامی از آنها پشتیبانی میکنند.
وی گفت: این کمکها بر اساس نیاز مددجویان در حوزههایی همچون معیشت، درمان، تأمین و تعمیر مسکن، جهیزیه، کمکهزینه تحصیلی، اشتغال، لوازم ضروری زندگی و حمایت از ایتام هزینه میشود.
قلی پور افزود: تمامی کمکهای مردمی از طریق سامانههای جامع مشارکتهای مردمی، سها و سامانه مالی ثبت و هزینهکرد آنها بر اساس نیت خیران و نیاز مددجویان قابل رصد است.
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