نماینده لبنانی: ایران سلاح قدرتمندی به نام «تنگه هرمز» در اختیار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از نمایندگان مجلس لبنان با اشاره به تجاوز جدید آمریکا علیه ایران به ویژه در نوار جنوبی، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «الجدید» گفت: جمهوری اسلامی ایران سلاح قدرتمندی به نام «تنگه هرمز» و توانمندیهای دفاعی خاص خود را در اختیار دارد.
«حسین الحاج حسن» نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در مجلس لبنان در این مصاحبه گفت : تفاهم نامه اسلام آباد صرفاً یک مسیر دیپلماتیک نیست زیرا ایران سلاح قدرتمندی به نام «تنگه هرمز» و توانمندیهای دفاعی خاص خود را در اختیار دارد؛ توانمندیهایی که پایگاههای آمریکا در منطقه را هدف قرار میدهند.
وی تصریح کرد: هرکس میگوید این پایگاهها آسیبی نمیبینند، برود و گزارش سه هفته پیش شبکه «CNN» درباره خسارات وارده به پایگاههای آمریکایی را تماشا کند.
این نماینده لبنانی خاطرنشان کرد: هیچکس کشورهای عربی را مجبور نکرده است که پذیرای پایگاههای آمریکایی باشند که به ایران تعرض کنند. من با این موافق نیستم که هیچکس به هیچ کشور عربی تعرض کند، حتی ایران اما در مقابل با این هم موافق نیستم که یک کشور عربی به پایگاههای آمریکایی اجازه دهد به ایران تعرض کنند و انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده است.
حسین الحاج حسن با اشاره به همکاری برخی کشورهای عربی با آمریکا و اسرائیل برای تجاوز به ایران گفت: شما باید از کارشناسان نظامی بپرسید که موشکها از کجا به ایران شلیک شدند؟ اگر از این کشور یا آن کشور پرتاب نمیشدند، پس این همه حملات از کجا نشأت میگرفت؟ و آن همه هواپیما از کجا عبور کردند؟
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