سیدعبدالرضا موسوی بفروئی، در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نشست تخصصی «هماندیشی توسعه همکاریهای اقتصادی استان یزد با آفریقا» در روز دوشنبه ۳۰ تیرماه برگزار میشود اظهار کرد: این رویداد اقدامی عملیاتی در راستای تقویت دیپلماسی استانی و توسعه مراودات اقتصادی با قاره آفریقا است.
وی در تشریح اهداف این نشست اظهار داشت: هدف اصلی از برگزاری این رویداد، معرفی دقیق ظرفیتهای اقتصادی، تولیدی و صادراتی استان یزد و ایجاد آمادگیهای لازم برای مشارکت مؤثر در چهارمین اجلاس ملی ایران و آفریقا است. رویکرد ما در این نشست، عبور از مباحث صرفاً نظری و تمرکز بر خروجیهای عملیاتی و قابل پیگیری است.
رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان یزد، درباره چارچوب تعریفشده برای این نشست توضیح داد: این رویداد در ذیل سیاست کلان دیپلماسی استانی وزارت امور خارجه تعریف میشود.
موسوی ادامه داد: در پی دیدار سال گذشته استاندار یزد با وزیر محترم امور خارجه و تأکید بر بهرهگیری از توانمندیهای شایسته استانها در پیشبرد روابط خارجی، این نشست با هدف فعالسازی پتانسیلهای بومی یزد برای تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور طراحی شده است.
رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در یزد با بیان اینکه این نشست با همکاری مشترک وزارت امور خارجه، استانداری یزد و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان برگزار میشود، تصریح کرد: در این رویداد، شاهد حضور مدیران ارشد وزارتخانهها، دستگاههای اجرایی، نظام بانکی، فعالان بخش خصوصی و کنشگران اقتصادی از سطوح ملی و استانی خواهیم بود.
وی افزود: همچنین برنامهریزی برای حضور برخی از سفرای کشورهای آفریقایی مقیم تهران صورت گرفته که حضور آنان به غنای مباحث و تقویت جنبههای عملیاتی نشست کمک شایانی خواهد کرد.
موسوی بفروئی به محورهای تخصصی این همایش اشاره کرد و افزود: چهار پنل تخصصی برای این نشست یکروزه پیشبینی شده است که حوزههای استراتژیک شامل مصالح ساختمانی، صنایع معدنی، فولاد، نساجی، پلیمر و پلاستیک، صنایع غذایی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، انرژیهای خورشیدی و شرکتهای دانشبنیان را پوشش میدهد تا مسیرهای همکاری پایدار با بازار آفریقا شناسایی شود.
وی درباره نحوه بهرهبرداری از دستاوردهای این نشست گفت: خروجیهای این رویداد بهصورت هدفمند در چهارمین همایش ملی ایران و آفریقا ارائه خواهد شد تا شاهد پیوندی ساختارمند و مؤثر میان سطوح استانی و ملی در حوزه دیپلماسی اقتصادی باشیم.
رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در یزد با اشاره به جایگاه ممتاز این استان در تعامل با قاره آفریقا تأکید کرد: یزد به پشتوانه زیرساختهای صنعتی پیشرفته، تنوع تولیدات و بهویژه تجربه موفق دو دهه اخیر بخش خصوصی در بازارهای آفریقایی، به یک بازیگر جدی در این عرصه تبدیل شده است.
موسوی خاطرنشان کرد: با توجه به حجم تجارت بیش از ۱۳۰۰ میلیارد دلاری کشورهای آفریقایی و انطباق محصولات یزد با نیازهای این بازار، این نشست فرصتی طلایی برای ارتقای جایگاه تجاری استان است.
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