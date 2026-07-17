تغییر مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی؛ رضا بصیرت جایگزین سعید اسدی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ادارهکل هنرهای نمایشی، رضا بصیرت که پیشتر از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران بود، بار دیگر با پیشنهاد هیئتمدیره این انجمن به این سمت منصوب و جایگزین سعید اسدی شد.
سعید اسدی که از ۱۸ تیرماه ۱۴۰۴ مسئولیت مدیرعاملی انجمن هنرهای نمایشی ایران را بر عهده داشت، با حکم مهدی شفیعی معاون امور هنری، به عنوان مشاور این معاونت منصوب شده بود.
اعضای هیئتمدیره انجمن هنرهای نمایشی ایران را همایون امیرزاده، محمدرسول صادقی، ابراهیم گلهدارزاده، امین ابراهیمی و آرزو حسینیاقبال تشکیل میدهند.
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