به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در دومین دیدار خود از هفته سوم لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۶ با نتیجه سه بر دو از سد آلمان گذشت تا سومین پیروزی خود را در این رقابتها جشن بگیرد.
در این مسابقه، علی حاجیپور، والیبالیست فاروجی تیم ملی ایران، با کسب ۲۳ امتیاز عنوان امتیازآورترین بازیکن میدان را به خود اختصاص داد. او در دیدار قبلی برابر اوکراین نیز ۲۳ امتیاز برای ایران کسب کرده بود و با تداوم درخشش خود، نقش مهمی در نتایج اخیر تیم ملی ایفا کرد.
حاجیپور پس از پایان مسابقه با اشاره به انگیزه بالای خود برای کسب این پیروزی اظهار کرد: واقعاً از باختها خسته شده بودم. با تمام وجود دلم میخواست این مسابقه را ببریم و برای پیروزی جنگیدم.
وی افزود: میدانستم مردم ایران این روزها شرایط خوبی ندارند و دوست داشتم با این برد، آنها را خوشحال کنیم.
ملیپوش فاروجی تیم ملی والیبال ادامه داد: در بعضی صحنههای بازی، با وجود اشتیاق زیادی که برای برد داشتم، لازم بود بیشتر از احساسات، از تمرکز و عقلم استفاده کنم تا بهترین تصمیم را برای تیم بگیرم.
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