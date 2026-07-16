به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۸ روز پنج‌شنبه ۲۵ تیرماه در دومین دیدار خود در هفته سوم مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ به مصاف آلمان می‌رود.

روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران ترکیب تیم ایران برای این دیدار را اعلام کرد که تغییری نسبت به بازی با اوکراین ندارد.

بر این اساس پیاتزا از بین ۱۶ بازیکن حاضر در بلگراد، ۱۴ بازیکن زیر برای حضور در مسابقه با آلمان انتخاب کرد که اسامی آنها به شرح زیر است:

پاسورها: عرشیا به‌نژاد و ایلشن داوودی‌پور

قطرپاسورها: علی حاجی‌پور و محسن دلاوری

دریافت‌کننده‌های قدرتی: مرتضی شریفی، پوریا حسین‌خانزاده، مبین نصری و علی حق‌پرست

مدافعان میانی: محمد ولی‌زاده، سید عیسی ناصری، یوسف کاظمی و نیما باطنی

لیبروها: محمدرضا حضرت‌پور و حسین حاجی‌کلاته

همچنین عباس نظریان به عنوان سرپرست، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، رحمان محمدی راد ‌و علی فتاحی به عنوان مربیان، جیانی روسی (مربی بدنساز)، محمدامین شاکری (آنالیزور)، مهدی ابارشی (پزشک)، حسین کرد فیروزجائی (فیزیوتراپ) و سجاد نوری به عنوان ماساژور اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال کشورمان را در این رقابت‌ها تشکیل می‌دهند.

به این ترتیب، سید متین حسینی و شایان محرابی دو بازیکن تیم ملی کشورمان همانند مسابقه با اوکراین در دیدار مقابل آلمان هم استراحت خواهند داشت و از روی سکوی تماشاگران این مسابقه را تماشا خواهند کرد.

لازم به ذکر است بر اساس مقررات فدراسیون جهانی والیبال از سال گذشته، تیم‌ها هر هفته می توانند تا ۴ بازیکن در لیست رزرو خود به کمیته کنترل معرفی کنند و شب قبل از بازی پیش از اعلام گزارش روزانه مسابقات با معرفی به ناظر فنی مسابقات در لیست ۱۴ نفره مسابقه خود بازیکنان را تعویض کنند.