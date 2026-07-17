والیبال ایران در جدال با اسلوونی؛ مأموریت سخت برابر تیم هفتم جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سوم لیگ ملت‌ها از ۲۴ تا ۲۸ تیرماه به میزبانی بلگراد (صربستان)، شیکاگو (آمریکا) و کانسای (ژاپن) با ۳۶ مسابقه پیگیری خواهد شد.

تیم ملی والیبال کشورمان در سومین دیدار خود در این هفته از لیگ ملت ها به مصاف تیم نامدار و مدعی جدید جهان یعنی اسلووانی خواهد رفت. این دیدار در حالی از ساعت ۲۱:۳۰ جمعه ۲۶ تیرماه در شهر بلگراد آغاز خواهد شد که اسلوونی با هفت برد و ۱۷ امتیاز در رتبه چهارم لیگ ملت‌ها قرار دارد.

تیم ملی والیبال مردان اسلوونی سابقه زیادی در والیبال جهان ندارد و نخستین بازی رسمی این تیم در ۲۴ آوریل ۱۹۹۲ با هدایت ویکتور کروسل برگزار شد و این تیم در سال ۲۰۰۱ با حضور در مسابقات قهرمانی اروپا، نخستین تورنمنت رسمی خود را برگزار کرد و در بین ۱۲ تیم در رتبه آخر قرار گرفت.

تیم ملی والیبال اسلوونی در مدت ۱۴ سال به جایگاهی در قاره اروپا رسید که در سال ۲۰۱۵ با هدایت آندره ‌آ جیانی به نخستین مدال خود در قاره سبز دست یافت و به مدال نقره و مقام نایب قهرمانی رسید.

اسلوونی در سال ۲۰۱۹ میزبان مسابقات چلنجر کاپ والیبال مردان جهان شد و با کسب مقام قهرمانی سهمیه لیگ ملت‌ها به دست آورد.

تیم ملی والیبال اسلوونی در سال ۲۰۲۴ در المپیک پاریس شرکت کرد و به جمع هشت تیم برتر این رویداد مهم راه یافت. مردان والیبال اسلوونی در سال ۲۰۱۸ نخستین حضور در قهرمانی جهان را تجربه کردند و در سال ۲۰۲۲ با لهستان میزبان مشترک این مسابقات بود و در جایگاه چهارم جهان قرار گرفت.

اسلوونی در قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که با حضور ۳۲ تیم برگزار شد، در جایگاه یازدهم قرار گرفت و ایران نیز هشتم شد.

تیم ملی والیبال ایران در حال حاضر با سه برد و ۱۱ امتیاز در رتبه سیزدهم جدول مرحله مقدماتی لیگ ملت ها است. مردان والیبال ایران همچنین با ۲۱۴.۲۸ امتیاز، جایگاه هفدهم رده‌بندی فدراسیون جهانی را در اختیار دارند. تیم ملی والیبال اسلوونی در حال حاضر با ۳۲۲.۷۶ امتیاز در رتبه هفتم جهان است.

مردان والیبال کشورمان با نفرات زیر در هفته سوم لیگ ملت‌ها به مصاف حریفان می‌روند:

پاسور: عرشیا به‌نژاد و ایلشن داوودی‌پور

قطرپاسور: علی حاجی‌پور و محسن دلاوری

دریافت‌کننده‌ قدرتی: مرتضی شریفی، پوریا حسین‌خانزاده، مبین نصری، علی حق‌پرست و سید متین حسینی

مدافع میانی: محمد ولی‌زاده، سید عیسی ناصری، یوسف کاظمی، شایان محرابی و نیما باطنی

لیبرو: محمدرضا حضرت‌پور و حسین حاجی‌کلاته

تیم‌های ایران و اسلوونی تا کنون شش بار در طول تاریخ و بازی های رسمی به مصاف یکدیگر رفتند که سه برد برای ایران ثبت شده است.

از این تعداد مسابقه، چهار دیدار در چارچوب لیگ ملت ها بوده است که ایران در سال ۲۰۲۲ موفق به شکست این تیم و در سال های ۲۰۲۱، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ مغلوب شده است.

دو تیم دو مسابقه نیز در جام شیخ راشد (۱۹۸۶) داشتند که مردان والیبال ایران موفق به شکست حریف در دو دیدار شدند که آن زمان با نام یوگسلاوی در مسابقات شرکت داشت.

هدایت تیم اسلوونی را فابیو سولی برعهده دارد و فهرست بازیکنان این تیم در هفته سوم لیگ ملت‌ها به قرار زیر است:

پاسور: اوروش پلانینشیچ، نیک نایدیچ

مدافع میانی: یان کوزامرنیک، یوشت کرژیچ، یانژ کرژیچ، ساشو اشتالکار، آلن پاینک

قطر پاسور: نیک مویانوویچ، تونچک اشترن

دریافت کننده قدرتی: تینه اورنات، روک موژیچ، روک براچکو، کلمن شن، لوکا ماروت