افزایش ۹۰ درصدی راندمان مصرف آب با اصلاح الگوی آبیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در بازدید میدانی از ظرفیت‌های آبیاری تحت‌فشار شهرستان خرم‌آباد با ارائه گزارشی از وضعیت طرح‌های آبیاری تحت‌فشار لرستان، بیان کرد: سطح قابل‌توجهی از اراضی آبی استان به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده است.

وی افزود: رویکرد ما فاصله‌گرفتن از آبیاری سنتی و حرکت به سمت آبیاری مدرن و مکانیزه است تا بتوانیم راندمان تولید را افزایش دهیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در شهرستان خرم‌آباد، تصریح کرد: اراضی دیم گسترده در مناطق مختلف شهرستان از جمله روستاهای ده باقر، سراب گنجعلی و مناطق پایاب سد ایوشان، پتانسیل بسیار بالایی برای اجرای طرح‌های آبیاری تحت‌فشار دارند. اجرای این طرح‌ها ضمن اصلاح الگوی آبیاری، افزایش راندمان مصرف آب تا بالای ۹۰ درصد را به همراه خواهد داشت.

صیادی با تأکید بر ضرورت رفع موانع فنی و تأمین تجهیزات، تصریح کرد: تسریع در اجرای طرح‌های آبیاری تحت‌فشار یکی از اولویت‌های اصلی سازمان است و با همکاری نماینده مجلس و سایر دستگاه‌های اجرایی، به دنبال رفع موانع موجود هستیم تا کشاورزان هرچه سریع‌تر از مزایای این طرح‌ها بهره‌مند شوند.