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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶

اسامی ماسک‌های صورت غیرمجاز منتشر شد

اسامی ماسک‌های صورت غیرمجاز منتشر شد

روابط عمومی سازمان غذا و دارو، اسامی تعدادی از ماسک‌های صورت غیرمجاز را که بدون دریافت مجوزهای قانونی در بازار عرضه شده‌اند، برای آگاهی مصرف‌کنندگان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، بررسی‌های نظارتی سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد تعدادی از ماسک‌های صورت بدون اخذ مجوزهای قانونی و تأییدیه‌های لازم در سطح عرضه توزیع شده‌اند.

اسامی ماسک‌های صورت غیرمجاز

▫️ BMX BEAUTY

▫️ BIOAQUA

Seaweed Mud Moist Facial Mask

Osmanthus Moisturizing Mask

Vitamin E Manuka Honey Facial Mask

Shea Mask

Vitamin K Soothing Facial Mask

▫️ SADOER

Plant Mask Series

Blueberries Nourishing Facial Mask

▫️ SHI MO NA

Mask Gold

▫️ MAX LADY

Face Mask

▫️ IMAGES

Plant Essence Moisturizing Mask

Net Yan Beauty Moisturizing Mask

مصرف این محصولات به دلیل نامشخص بودن منشأ تولید، ترکیبات و شرایط ساخت، می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را با مخاطره مواجه کند.

از شهروندان درخواست می‌شود از خرید و مصرف این محصولات خودداری کرده و در صورت مشاهده آن‌ها در مراکز عرضه، موضوع را به معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی یا سامانه‌های نظارتی سازمان غذا و دارو گزارش کنند.

کد مطلب 6890354
حبیب احسنی پور

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