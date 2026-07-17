به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، بررسیهای نظارتی سازمان غذا و دارو نشان میدهد تعدادی از ماسکهای صورت بدون اخذ مجوزهای قانونی و تأییدیههای لازم در سطح عرضه توزیع شدهاند.
اسامی ماسکهای صورت غیرمجاز
▫️ BMX BEAUTY
▫️ BIOAQUA
Seaweed Mud Moist Facial Mask
Osmanthus Moisturizing Mask
Vitamin E Manuka Honey Facial Mask
Shea Mask
Vitamin K Soothing Facial Mask
▫️ SADOER
Plant Mask Series
Blueberries Nourishing Facial Mask
▫️ SHI MO NA
Mask Gold
▫️ MAX LADY
Face Mask
▫️ IMAGES
Plant Essence Moisturizing Mask
Net Yan Beauty Moisturizing Mask
مصرف این محصولات به دلیل نامشخص بودن منشأ تولید، ترکیبات و شرایط ساخت، میتواند سلامت مصرفکنندگان را با مخاطره مواجه کند.
از شهروندان درخواست میشود از خرید و مصرف این محصولات خودداری کرده و در صورت مشاهده آنها در مراکز عرضه، موضوع را به معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی یا سامانههای نظارتی سازمان غذا و دارو گزارش کنند.
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