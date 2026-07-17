به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، بررسی‌های نظارتی سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد تعدادی از ماسک‌های صورت بدون اخذ مجوزهای قانونی و تأییدیه‌های لازم در سطح عرضه توزیع شده‌اند.

اسامی ماسک‌های صورت غیرمجاز

▫️ BMX BEAUTY

▫️ BIOAQUA

Seaweed Mud Moist Facial Mask

Osmanthus Moisturizing Mask

Vitamin E Manuka Honey Facial Mask

Shea Mask

Vitamin K Soothing Facial Mask

▫️ SADOER

Plant Mask Series

Blueberries Nourishing Facial Mask

▫️ SHI MO NA

Mask Gold

▫️ MAX LADY

Face Mask

▫️ IMAGES

Plant Essence Moisturizing Mask

Net Yan Beauty Moisturizing Mask

مصرف این محصولات به دلیل نامشخص بودن منشأ تولید، ترکیبات و شرایط ساخت، می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را با مخاطره مواجه کند.

از شهروندان درخواست می‌شود از خرید و مصرف این محصولات خودداری کرده و در صورت مشاهده آن‌ها در مراکز عرضه، موضوع را به معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی یا سامانه‌های نظارتی سازمان غذا و دارو گزارش کنند.