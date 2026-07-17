به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران در تشریح دستاوردهای سفر افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور به استان، از نهایی شدن و ابلاغ اعتبارات مصوب این سفر خبر داد.
وی با بیان اینکه تصمیمات اتخاذ شده در این سفر وارد مرحله عملیاتی شده است، اظهار کرد: یکی از دستاوردهای مهم این سفر، تجهیز مرکز نوآوری پارک علم و فناوری استان بود که با مشارکت ۵۰ میلیارد تومانی معاونت علمی ریاستجمهوری و ۵۰ میلیارد تومانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مرحله نهایی رسیده است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به سایر مصوبات این سفر تصریح کرد: ۴۰ میلیارد تومان به برنامه نوشناس اختصاص یافت، همچنین کلین روم استان با بیش از ۳۰ میلیارد تومان تایید و در مرحله نهایی شدن است.
وی از کمک معاونت علمی رئیسجمهور به پالایشگاه گیاهان دارویی خبر داد و عنوان کرد: اختصاص ۴۳ میلیارد تومان به پالایشگاه گیاهان دارویی و موافقت با احداث کارخانه نوآوری نفت، گاز و پتروشیمی با اعتبار ۱۰۳ میلیارد تومان از دیگر دستاوردهای این سفر است.
رحمانی با اشاره به اینکه ۱۷ میلیارد تومان برای احداث خانه خلاق مصوب شد، گفت: انتظار میرود پیگیریهای جدی برای بهرهبرداری سریع از این امکانات و ظرفیتها توسط بنیاد نخبگان و پارک علم و فناوری صورت گیرد تا شاهد حداکثر بهرهوری از این منابع در راستای توسعه دانشبنیان استان باشیم.
وی با اشاره به الزامات قانونی اعتبارات پژوهشی، بر لزوم رعایت دقیق دستورالعملهای اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی بهجز فصول ۱ و ۵۷ تأکید کرد و از مدیران خواست در چارچوب ضوابط قانونی، این موضوع را در اولویت قرار دهند.
نظر شما